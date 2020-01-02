19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала нежное фото с возлюбленным
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Фото: Instagram
Дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга Бухарова опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом Алексеем. Раньше девушка его не показывала, а теперь поделилась с подписчиками нежным снимком с любимым.
Ольга и Алексей сфотографировались на новогоднем празднике. На фото молодой человек обнимает любимую, а она смотрим в сторону от камеры. «Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», — подписала снимок наследница телеведущей.
Ранее Ольга рассказывала, что они уже несколько месяцев живут вместе с Алексеем, а не просто встречаются, сообщает «СтарХит». Ольга Бухарова преподает английский язык, а Алексей занимается дизайном. В будущем пара планирует запустить совместный проект.
Ларсиа Гузеева, по данным издания, тепло приняла избранника дочери. Но она не раз говорила, что страдает от того, что ее дети — сын и дочь — выросли и стали самостоятельными.
Фото и видео: Instagram
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