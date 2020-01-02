19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала нежное фото с возлюбленным

Ранее Ольга рассказывала, что они уже несколько месяцев живут вместе с Алексеем, а не просто встречаются, сообщает «СтарХит». Ольга Бухарова преподает английский язык, а Алексей занимается дизайном. В будущем пара планирует запустить совместный проект.

Ларсиа Гузеева, по данным издания, тепло приняла избранника дочери. Но она не раз говорила, что страдает от того, что ее дети — сын и дочь — выросли и стали самостоятельными.