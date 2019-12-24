Светлые локоны и яркий макияж: красавица-дочь Ларисы Гузеевой примерила образ Снегурочки

«Красавица Снегурочка», «Это Ваша дочь???», «Думаю, что это дочка в детстве, но очень похожа на маму. Вы обе прелестны», «Лелька прелесть», «Мастерица перевоплощений! Яркие образы, Хэллуин еще в памяти», «Здесь ваша доченька похожа на мужа вашего, копия», «Дочка красавица как и вы ваша копия! Здоровья и всего самого счастливого вам», «Настоящая русская красавица», — обсуждают в комментариях.