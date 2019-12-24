Светлые локоны и яркий макияж: красавица-дочь Ларисы Гузеевой примерила образ Снегурочки
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На снимке, который появился в блоге актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, не все узнали ее взрослую дочь. «Всех с Наступающим! Всем счастья! Это мой любимый Праздник с детства! Пусть ваши мечты сбудутся! А что вы себе пожелали?», — написала звезда Первого канала.
«Красавица Снегурочка», «Это Ваша дочь???», «Думаю, что это дочка в детстве, но очень похожа на маму. Вы обе прелестны», «Лелька прелесть», «Мастерица перевоплощений! Яркие образы, Хэллуин еще в памяти», «Здесь ваша доченька похожа на мужа вашего, копия», «Дочка красавица как и вы ваша копия! Здоровья и всего самого счастливого вам», «Настоящая русская красавица», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: instagram
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