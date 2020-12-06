«Само совершенство»: Анна Чиповская в элегантном образе восхитила фанатов

Стилисты красиво уложили волосы знаменитости, сделав роскошную голливудскую прическу. Макияж для звездной брюнетки визажисты выбрали в коричнево-золотистых оттенках. Потому что именно они отлично дополняют образ. Профессионалы мейкапа немного подчеркнули скульптору лица , брови и глаза кинодивы. Губы знаменитости накрасили помадой нюдового цвета.

Подписчики пришли в восторг от красоты и стройности звезды сериала «Оттепель». В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую брюнетку комплиментами.

«Не перестаю вами восхищаться. Вы невероятная! Ох, Анна!», «Вы потрясающая, всегда вами восхищалась!», «Шикарная!», «Само совершенство», «Люблю вас! Красивая, умная, загадочная и мудрая. Так держать!», «Вы очень самодостаточная. Уверенность через экран чувствуется», «Чертовски красива», «Обожаю вас и уважаю! Любимая!», «Вы прекрасны!»,– написали фолловеры Анне в Instagram.

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