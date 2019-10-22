Кортни Лав или Светлана Лобода? 32-летняя Анна Чиповская удивила дерзким образом

«Дерзкая и соблазнительная», «Аня это вы????», «Восторг», «Лобода?», «Кортни Лав)», «Анечка, нет слов...даже дух захватывает...Вы фантастически перевоплощаетесь», — обсуждают снимок в комментариях.

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