Кортни Лав или Светлана Лобода? 32-летняя Анна Чиповская удивила дерзким образом
Анна Чиповская опубликовала яркое фото с модной съемки.
«Разгоняем осеннюю хандру с @bohemique Fall’19», — написала она.
«Дерзкая и соблазнительная», «Аня это вы????», «Восторг», «Лобода?», «Кортни Лав)», «Анечка, нет слов...даже дух захватывает...Вы фантастически перевоплощаетесь», — обсуждают снимок в комментариях.
А вам нравится этот образ?
Фото и видео: instagram
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