Анна Чиповская показала редкое селфи с возлюбленным

«Божечки, какие же вы красивущие», «Какая же вы все-таки прекрасная пара», «Такая красива пара, счастья Вам», «Как приятно смотреть, когда два творческих человека подпитывают и вдохновляют друг друга», «Обожаю ваш творческий союз», «Какое интригующее фото», «Милое фото! Будем ждать. "Взаперти" - это название?», — обсуждают они новый пост в блоге актрисы.

«Взаперти» — действительно название нового проекта. В screenlife-сериале Анна и Дмитрий сыграют пару.