Анна Чиповская показала редкое селфи с возлюбленным
Фото: Instagram Анны Чиповской
Вот уже несколько лет звезда сериалов «Оттепель» и «Хождение по мукам» Анна Чиповская встречается с коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым. Пара, которая не скрывает свои отношения в обычной жизни, довольно редко публикует совместные фотографии, поэтому таким кадрам «из жизни» поклонники актеров неизменно рады.
«Божечки, какие же вы красивущие», «Какая же вы все-таки прекрасная пара», «Такая красива пара, счастья Вам», «Как приятно смотреть, когда два творческих человека подпитывают и вдохновляют друг друга», «Обожаю ваш творческий союз», «Какое интригующее фото», «Милое фото! Будем ждать. "Взаперти" - это название?», — обсуждают они новый пост в блоге актрисы.
«Взаперти» — действительно название нового проекта. В screenlife-сериале Анна и Дмитрий сыграют пару.
Фото: Instagram/@chi_pa, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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