«Мне кажется, она скоро снова будет мамой»: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Кети Топурия

«Я, конечно, не могу знать, но кажется Кети снова будет мамой. НЕ ЗНАЮ..!», «Вот я тоже думаю, мамкой станет второй раз», «Кэти беременна? Или мне кажется?» — обсуждают публикацию поклонники певицы.

Стоит отметить, что в последнее время Кети Топурия, восхищающая поклонниц идеальной фигурой, все чаще стала выбирать наряды, скрывающие область живота. Но пока солистка группы A’Studio никак не прокомментировала появившиеся слухи.

Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, которому в 2015 году родила дочь Оливию. В 2017 году пара рассталась после восьми лет отношений.