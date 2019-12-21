«Мне кажется, она скоро снова будет мамой»: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Кети Топурия
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Фото: Instagram Кети Топурия
33-летняя Кети Топурия не так давно рассказала, что счастлива в отношениях с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. Поклонники уверены, что через несколько месяцев певица родит своем возлюбленному ребенка. Поводом для сплетен стало видео с выступления Кети, появившееся в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных ей. Артистка вышла на сцену в удлиненном платье с бахромой, подчеркнувшем изменения в ее фигуре.
«Я, конечно, не могу знать, но кажется Кети снова будет мамой. НЕ ЗНАЮ..!», «Вот я тоже думаю, мамкой станет второй раз», «Кэти беременна? Или мне кажется?» — обсуждают публикацию поклонники певицы.
Стоит отметить, что в последнее время Кети Топурия, восхищающая поклонниц идеальной фигурой, все чаще стала выбирать наряды, скрывающие область живота. Но пока солистка группы A’Studio никак не прокомментировала появившиеся слухи.
Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, которому в 2015 году родила дочь Оливию. В 2017 году пара рассталась после восьми лет отношений.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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