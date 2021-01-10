«Самая красивая беременная девушка»: Лена Перминова восхитила подписчиков роскошным образом

Подписчики девушки восхитились красотой беременной селебрити и не скупились на комплименты. Они написали множество приятных слов.

«Икона стиля», «Красивая», «Самая красивая беременная девушка», «Прекрасны в любом виде и состоянии...но беременность вам очень идёт», «До чего хороша», «Леночка, красотка!», «Как красиво и женственно», «Восхитительная!», «Модель!», «Какая вы потрясающая и сногсшибательная», — пишут супруге медиамагната в комментариях.

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