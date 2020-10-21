«Делаем уроки по видеосвязи»: Кристина Асмус рассказала, как живет с дочкой на карантине

«Для тех, кто так неистово волнуется с кем ребёнок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А мы уроки делаем по видеосвязи )) Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактная. Но мы часто делаем тесты и у неё все отрицательные», – пишет Кристина.

«Удивительно, как похожа на вас и на Гарика одновременно)», «Скорейшего выздоровления , всё правильно делаете , здоровье ребёнка важнее!», «Как на вас обоих доча похожа, и от мамы и от папы. Хорошенькая и милая как мама, шустрая и озорная, как папа, и не говоря о внешности», «Выздоравливайте!!! Пусть дочечку минует эта болезнь! Хорошенькая, милая, нежная!», «Лучше Гарику отвези ребёнка! Зачем рисковать здоровьем?!» – отвечают ей подписчики.

Поклонники актрисы активно следят за жизнью своей любимицы на карантин и задают много вопросов о ее самочувствии и симптомах коронавируса.