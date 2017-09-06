Сама нежность! Беременная подруга Криштиану Роналду демонстрирует растущий живот на прогулке с будущим сыном
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22-летняя Джорджина Родригес не скрывает растущий живот
Поклонники Криштиану Роналду замерли в восхищении! Впервые за всю историю отцовства знаменитого футболиста им удается видеть, как растет малыш в животе у мамы. Джорджина Родригес не скрывает растущий живот. Более того — она гордится своей фигурой и всячески ее подчеркивает.
На днях папарацци удалось сфотографировать будущую маму на прогулке с семилетним сыном ее возлюбленного в Мадриде.
Напомним, что несмотря на беременность, модель не бросает спорт. Она работает над формой своих ягодиц и общим тонусом тела. А еще — делится в Сети полными нежности видео.
Помимо семилетнего Криштиану-младшего в семье 32-летнего футболиста подрастают близнецы Ева и Матео, которые родились в июне. Все дети были рождены суррогатными матерями.
Фото: eastnews.ru, instagram.com