22-летняя Джорджина Родригес не скрывает растущий живот

Поклонники Криштиану Роналду замерли в восхищении! Впервые за всю историю отцовства знаменитого футболиста им удается видеть, как растет малыш в животе у мамы. Джорджина Родригес не скрывает растущий живот. Более того — она гордится своей фигурой и всячески ее подчеркивает.

На днях папарацци удалось сфотографировать будущую маму на прогулке с семилетним сыном ее возлюбленного в Мадриде.