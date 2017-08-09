Беременность не помеха: подруга Криштиану Роналду раскрыла секрет упругих ягодиц
Джиорджина Родригес не бросает спорт даже во время беременности
Подруга Криштиану Роналду, модель Джиорджина Родригес, даже будучи в положении, старается поддерживать фигуру в близком к идеальному состоянии. Сегодня она показала упражнение, которое позволяет ей даже сейчас хвастаться круглой упругой попой.
Подписчики блога модели восхищаются формой ее ягодиц, которые она обожает демонстрировать.
А вам нравится такая форма?
Фото: instagram.com