Беременная подруга Криштиану Роналду показала крепкий тыл на сексуальной фотографии в бассейне
Джорджина Родригес гордится результатами тренировок
Беременность — не помеха отличной форме, считает модель Джорджина Родригес. Вероятно, статус девушки Криштиану Роналду тоже сильно стимулирует и не позволяет расслабиться. Сегодня темнокожая красотка показала свой «вид сзади» на горячем снимке в бассейне.
Многочисленные подписчики новоиспеченной звезды соцсетей восхитились ее формами.
Напомним, что середине августа модель показала, как она качает ягодицы. Несложные упражнения помогают ей держать мышцы в тонусе даже сейчас, когда до родов осталось совсем немного.
Фото: instagram.com