Джорджина Родригес гордится результатами тренировок

Беременность — не помеха отличной форме, считает модель Джорджина Родригес. Вероятно, статус девушки Криштиану Роналду тоже сильно стимулирует и не позволяет расслабиться. Сегодня темнокожая красотка показала свой «вид сзади» на горячем снимке в бассейне.

Многочисленные подписчики новоиспеченной звезды соцсетей восхитились ее формами.

Напомним, что середине августа модель показала, как она качает ягодицы. Несложные упражнения помогают ей держать мышцы в тонусе даже сейчас, когда до родов осталось совсем немного.

Фото: instagram.com