«Сама нежность»: Анна Михайловская «согрела» поклонников уютным образом
Фото: @anna_mihailovskayа / Instagram
В своем микроблоге в Instagram звезда сериала «Молодежка» поделилась селфи, на котором предстала в нежном наряде.
На фотографии девушка позирует в теплом молочном свитере с брошкой в виде медвежонка. Анна выбрала естественный и натуральный образ. На актрисе практически нет макияжа, только слегка подчеркнуты губы. Стоит отметить, что даже без косметики звезда выглядит прекрасно.
Фолловеры Михайловской сразу же отметили это:
«Классно выглядишь!», «Видно, что вы очень хороший человек», «Такая милашка нежная», «Вам очень хорошо без тонны косметики», «Вы просто чудо!», «Очень естественно и натурально», «Вы девушка, в которую нельзя не влюбиться!», «Самая обаятельная и привлекательная», – написали восторженные подписчики.
К слову, их у звезды сериала «Барвиха» довольно-таки много. Только в Instagram на страницу Анны подписаны 1,8 млн человек.
Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что актриса очень похожа на свою маму. Девушка опубликовала фотографию, на которой трогательно поздравила самого близкого человека с днем рождения.
Фото и видео: @anna_mihailovskaya / Instagram
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