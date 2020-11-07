«Сама нежность»: Анна Михайловская «согрела» поклонников уютным образом

Фолловеры Михайловской сразу же отметили это:

«Классно выглядишь!», «Видно, что вы очень хороший человек», «Такая милашка нежная», «Вам очень хорошо без тонны косметики», «Вы просто чудо!», «Очень естественно и натурально», «Вы девушка, в которую нельзя не влюбиться!», «Самая обаятельная и привлекательная», – написали восторженные подписчики.

К слову, их у звезды сериала «Барвиха» довольно-таки много. Только в Instagram на страницу Анны подписаны 1,8 млн человек.

Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что актриса очень похожа на свою маму. Девушка опубликовала фотографию, на которой трогательно поздравила самого близкого человека с днем рождения.