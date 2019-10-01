«Теперь понятно, в кого вы такая красивая»: поклонники Анны Михайловской обсуждают ее фото с мамой
«Мама — это источник нашей жизни, это наш ангел хранитель. Мамочка, сегодня у тебя День Рождения!!!! С Днем Рождения! Я не перестаю восхищаться твоей заботой о нас всех, твоей мудростью, твоим большим добрым сердцем. У тебя самые нежные руки на свете и сейчас, как и в детстве, они еще и лечебные. Мама, будь здорова, а радовать, баловать и заботиться теперь будем мы о тебе! Мы тебя очень любим, Мироша особенно», — написала она.
«О божже, как вы похожи», «Как две сестры», «Я думала что эта твоя старшая сестра», «Мама очень молодо выглядит», «Теперь понятно в кого вы такая красивая и милая, мамино отражение», «С Днем рождения очаровательную молодую мамочку», «Красивые очень, с именинницей», «Ты на маму похожа! Две красавицы», «У Вас очень красивая мама», «Привет маме!!! Красотки», — обсуждают подписчики блога актрисы.
Фото и видео: instagram
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