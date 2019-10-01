«Теперь понятно, в кого вы такая красивая»: поклонники Анны Михайловской обсуждают ее фото с мамой

«Мама — это источник нашей жизни, это наш ангел хранитель. Мамочка, сегодня у тебя День Рождения!!!! С Днем Рождения! Я не перестаю восхищаться твоей заботой о нас всех, твоей мудростью, твоим большим добрым сердцем. У тебя самые нежные руки на свете и сейчас, как и в детстве, они еще и лечебные. Мама, будь здорова, а радовать, баловать и заботиться теперь будем мы о тебе! Мы тебя очень любим, Мироша особенно», — написала она.