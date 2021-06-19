Певицу МакSим ввели в искусственную кому — тест на COVID отрицательный
Совсем недавно, PASSION писали о звездах, которые заболели пневмонией, и вот — плохие новости о состоянии здоровья МакSим: «Сейчас проводится комплексное обследования организма, чтобы иметь полную картину влияния болезни и выработать дальнейшую стратегию лечения», — передал StarHit источник, который сейчас находится в одной больнице с певицей.
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Фото: Starface
Напомним, что певица МакSим почувствовала себя плохо задолго до того, как попала в больницу, а тест на COVID показывал отрицательный результат. И продолжала вести активный образ жизни.
Несмотря на тщательное наблюдение и лечение врачей, состояние певицы только ухудшилось: «В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — добавил тот же источник в общении с журналистами StarHit.
Информацию об ухудшении самочувствия певицы подтвердила и ее PR-директор: «МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — прокомментировала для StarHit Яна Богушевская.
Фото и видео: YouTube-канал "Вечерний Ургант", Starface, Global Press Look
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