Певицу МакSим ввели в искусственную кому — тест на COVID отрицательный

Несмотря на тщательное наблюдение и лечение врачей, состояние певицы только ухудшилось: «В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — добавил тот же источник в общении с журналистами StarHit.

Информацию об ухудшении самочувствия певицы подтвердила и ее PR-директор: «МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — прокомментировала для StarHit Яна Богушевская.