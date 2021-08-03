Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы: «Самое страшное позади»

Певице МакSим стало лучше — звезду, за здоровье которой переживает вся страна, отключили от аппаратов и дышит она самостоятельно.

А главное, настроение у певицы хорошее, она намерена бороться за свою жизнь. Менеджеру Маргарите Соколовой даже удалось пообщаться с ней по видеосвязи.

«Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили и и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади», — написала Маргарита в своем личном блоге.