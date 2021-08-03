Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы: «Самое страшное позади»
Певице МакSим стало лучше — звезду, за здоровье которой переживает вся страна, отключили от аппаратов и дышит она самостоятельно.
А главное, настроение у певицы хорошее, она намерена бороться за свою жизнь. Менеджеру Маргарите Соколовой даже удалось пообщаться с ней по видеосвязи.
«Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили и и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади», — написала Маргарита в своем личном блоге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
В своем посте Соколова также опровергла некоторые подробности, которые уже появились в СМИ, заявив, что они немного преувеличили.
«В новостях немного преувеличили — телевизора в реанимации нет, и врачи не возят ее по реанимации. Во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице. Передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично», — отметила она.
Певица находится в коме уже 1,5 месяца. Заболевание коронавирусом дало осложнения, и девушку пришлось погрузить в медикаментозную кому.
За Марину переживала вся страна, а коллеги по цеху старались поддержать ее — записывали клипы на ее песни и исполняли хиты певицы на своих концертах.
Фото: Instagram Марины Абросимовой
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