Звезда «Счастливы вместе» Сагалова объяснила, почему игнорирует соцсети
Фото: Instagram
Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова в последнее время все реже публикует посты в соцсетях. На днях она разместила свежие снимки в Instagram после 4-недельного перерыва и подверглась критике за редкие появления. В результате актриса была вынуждена рассказать, почему уделяет социальным сетям и мессенджерам так мало времени.
Вчера очень ругали меня опять за то, что редко так появляюсь здесь... Ну, нет у меня зависимости от инстаграма. Нет, представляете? Не гонюсь за лайками, за трендами и тому подобным. В директе вообще могу через год ответить! Но подписчиков моих люблю,
— написала Сагалова под свежим постом. Подписчики, однако и тут нашли, в чем обвинить звезду. «Но рекламу выложили! А мы не рекламу ждём, знаете ли», уточнила одна из пользовательниц Дарьи. Большинство же поддержало актрису. «В наше время отсутствие зависимости от соцсетей — редкое качество, так держать!», «Мы вас очень любим!», «Совесть!!!», «Очень жаль, что так редко тут бываете», «Радуй нас и дальше», - написали фоловеры Дарье Сагаловой.
Дарья Сагалова сейчас занята воспитанием троих детей. У нее есть две дочери 9 и 5 лет от супруга Константина Масленникова, а полтора года назад у пары родился еще и сын. Недавно актриса рассказала, как худеет после третьих родов.
Фото и видео: @dariasagalova/Instagram
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