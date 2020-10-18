Звезда «Счастливы вместе» Сагалова объяснила, почему игнорирует соцсети

— написала Сагалова под свежим постом. Подписчики, однако и тут нашли, в чем обвинить звезду. «Но рекламу выложили! А мы не рекламу ждём, знаете ли», уточнила одна из пользовательниц Дарьи. Большинство же поддержало актрису. «В наше время отсутствие зависимости от соцсетей — редкое качество, так держать!», «Мы вас очень любим!», «Совесть!!!», «Очень жаль, что так редко тут бываете», «Радуй нас и дальше», - написали фоловеры Дарье Сагаловой.