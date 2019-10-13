Минус 20 килограммов: Дарья Сагалова рассказала, как худеет после третьих родов
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Фото: Instagram Дарьи Сагаловой
Поклонники актрисы Дарьи Сагаловой, запомнившейся ролью Светки Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», были удивлены, узнав, что у нее родился третий ребенок.
Глядя на свежие снимки 33-летней блондинки сложно поверить, что всего полгода назад она стала многодетной мамой. В интервью порталу StarHit Дарья откровенно рассказала, как возвращалась в добеременную форму.
Сагалова призналась, что за беременность набрала около двадцати килограммов и уже вернула исходный вес. Однако качество тела пока не устраивает многодетную маму: «Радует одно: издалека не видно, что я многодетная мать. Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму. Пытаюсь «сушиться» на сбалансированном низкоуглеводном питании». Дарья отмечает, что ее пресс пока далек от «стального», но она работает в этом направлении.
Напомним, в 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась первая дочь Елизавета, а через четыре года на свет появилась Стефания. Актриса признается, что изначально планировали с мужем двоих детей, а позднее решились на третьего.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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