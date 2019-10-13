passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Минус 20 килограммов: Дарья Сагалова рассказала, как худеет после третьих родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Актриса Дарья Сагалова

Фото: Instagram Дарьи Сагаловой

Звезда сериала «Счастливы вместе» стала многодетной мамой в апреле 2019 года.

Поклонники актрисы Дарьи Сагаловой, запомнившейся ролью Светки Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», были удивлены, узнав, что у нее родился третий ребенок.

Эволюция Дарьи Сагаловой

Глядя на свежие снимки 33-летней блондинки сложно поверить, что всего полгода назад она стала многодетной мамой. В интервью порталу StarHit Дарья откровенно рассказала, как возвращалась в добеременную форму.

Дарья Сагалова с дочками

Сагалова призналась, что за беременность набрала около двадцати килограммов и уже вернула исходный вес. Однако качество тела пока не устраивает многодетную маму: «Радует одно: издалека не видно, что я многодетная мать. Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму. Пытаюсь «сушиться» на сбалансированном низкоуглеводном питании». Дарья отмечает, что ее пресс пока далек от «стального», но она работает в этом направлении.

Напомним, в 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась первая дочь Елизавета, а через четыре года на свет появилась Стефания. Актриса признается, что изначально планировали с мужем двоих детей, а позднее решились на третьего.

Фото: Instagram

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!