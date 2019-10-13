Минус 20 килограммов: Дарья Сагалова рассказала, как худеет после третьих родов

Сагалова призналась, что за беременность набрала около двадцати килограммов и уже вернула исходный вес. Однако качество тела пока не устраивает многодетную маму: «Радует одно: издалека не видно, что я многодетная мать. Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму. Пытаюсь «сушиться» на сбалансированном низкоуглеводном питании». Дарья отмечает, что ее пресс пока далек от «стального», но она работает в этом направлении.

Напомним, в 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась первая дочь Елизавета, а через четыре года на свет появилась Стефания. Актриса признается, что изначально планировали с мужем двоих детей, а позднее решились на третьего.