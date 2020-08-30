Дарья Сагалова поделилась кадрами фотосессии красавиц-дочерей
Фото: Instagram/ @dariasagalova
В Инстаграм Дарьи Сагаловой всегда есть место для фото с детьми. Маленького сынишку звезда сериала «Счастливы вместе» публике пока не показывает, а вот своих подросших дочерей — с удовольствием. Сегодня многодетная мама решила поделиться с поклонниками кадрами новой фотосессии девочек, в которой сама приняла участие.
На фото девочки позируют с яркими букетами. На одной из фотографий появляется и мама малышек. Поклонники Дарьи восхищаются красотой ее дочерей и указывают, что те очень похожи на маму.
«Какие же у вас, Дарья, красивые детки. Сногсшибательные принцессы», «Как дочки на маму похожи», «Вот это дочки, как куклы!» — оставляют комментарии подписчики.
Дочери Лиза и Стефания родились у Дарьи Сагаловой в браке с Константином Масленниковым. Пара поженилась в 2011 году. Через полгода после свадьбы на свет появилась старшая Лиза, а еще через четыре года роилась Стефания. У девочек также есть младший брат. Актриса не показывает публике мальчика и не называет его имени. В своем Инстаграм в день рождения сына она написала пост: «К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся! Мы бесконечно счастливы! Вселенная, я люблю тебя! Я самая счастливая многодетная мать на свете!!!»
Фото: Instagram Видео: Youtube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!