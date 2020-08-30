Дарья Сагалова поделилась кадрами фотосессии красавиц-дочерей

На фото девочки позируют с яркими букетами. На одной из фотографий появляется и мама малышек. Поклонники Дарьи восхищаются красотой ее дочерей и указывают, что те очень похожи на маму.

«Какие же у вас, Дарья, красивые детки. Сногсшибательные принцессы», «Как дочки на маму похожи», «Вот это дочки, как куклы!» — оставляют комментарии подписчики.