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«С днем рождения, человек»: Стася Милославская оригинально поздравила Александра Петрова с 31-летием

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Петров

Фото: Instagram

Подарком для актера стала престижная кинопремия.

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров российского кино Александр Петров 25 января отмечает 31-й день рождения.

Александр Петров и Стася Милославская

Его любимая девушка — актриса Стася Милославская поздравила Александра с праздником. «С днем рождения, человек», — немногословно написала она.

«С днем рождения! Здоровья крепкого! Творческих успехов! Пусть сбываются мечты!», «С днем рождения самого лучшего актера в мире», «Вы красивая пара. Санька с Днем рождения», — присоединились к поздравлениям подписчики Стаси.

Накануне Милославская и Петров вместе прибыли на вручение кинопремии «Золотой орел». Влюбленные позировали десяткам фотографов, хотя еще совсем недавно скрывали свой роман и прятались от камер.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Жюри премии назвало Александра Петрова лучшим актером года и вручило ему статуэтку «Золотого орла». Лучшим фильмом стал «Текст». Получая награду, актер поблагодарил всех за признание его таланта и вспомнил, что еще несколько лет назад только мечтал сниматься у таких мэтров, как Бондарчук, Балабанов, Михалков.

На сцене Александр Петров также заступился за партнершу по фильму «Текст» Кристину Асмус, которая подверглась жесткой критике после участия в откровенных сценах в картине.

«Не понимаю, почему все так на нее накинулись, это был прорыв в кино», — сказал Александр Петров.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

Видео: Passion.ru

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