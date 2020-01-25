«С днем рождения, человек»: Стася Милославская оригинально поздравила Александра Петрова с 31-летием

На сцене Александр Петров также заступился за партнершу по фильму «Текст» Кристину Асмус, которая подверглась жесткой критике после участия в откровенных сценах в картине.

«Не понимаю, почему все так на нее накинулись, это был прорыв в кино», — сказал Александр Петров.