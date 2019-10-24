«Даже Машков получает меньше!» Александр Петров назвал размер своих гонораров

Не могла Собчак обойти стороной и вопрос гонораров. Во время подготовки к интервью она составила смету доходов актера. Оказалось, что за один съемочный день он получает 250 тысяч рублей, за день съемок в рекламе — 300 тысяч, плюс заработки в театре. «Даже Машков получает меньше!», — не скрыла эмоций Ксения.

Александр Петров, немного смутившись, предположил, что Владимир Машков все же должен зарабатывать больше.

Артист также рассказал, на что потратил свой первый заработок: в 12 лет он работал на бетонном заводе.

«Делали бетонные заборы, плитку. Заливаешь бетон в формы, а потом весь день отколачиваешь и складываешь в стопочки. Я не помню, сколько заработал, но помню, что купил себе кнопочный телефон», — признался Петров.