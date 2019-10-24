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«Даже Машков получает меньше!» Александр Петров назвал размер своих гонораров

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Петров на премьере своего фильма

Фото: Starface

Актер стал героем нового выпуска программы «Осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак пригласила в свое ток-шоу актера-рекордсмена: фильмы с участием Александра Петрова за последние три года принесли доход 8 млрд рублей. «Ты можешь представить, сколько это? — спросила она у своего героя. — Вся эта комната была бы забита деньгами», — сказала она, обводя глазами небольшую гримерку, где проходило интервью.

Александр Петров и Сергей Бурунов на сцене

Ксения спросила в лоб: «Как думаешь, что находят зрители в твоей смазливой внешности. Нравится тебе это слово или нет, но ты даже не красивый, а именно смазливый». На что актер ответил скромно, что никогда не думал о том, как выглядит.

Журналист рассказала давно ходящий в народе анекдот, что Петров из фильма в фильм не меняется совсем, а только переодевается. «Я не только переодеваюсь. Если бы надо было меняться — похудеть или поправиться, я бы сделал это, конечно. Просто предложений таких не было», — парировал Александр.

Фото: Кадр программы

Не могла Собчак обойти стороной и вопрос гонораров. Во время подготовки к интервью она составила смету доходов актера. Оказалось, что за один съемочный день он получает 250 тысяч рублей, за день съемок в рекламе — 300 тысяч, плюс заработки в театре. «Даже Машков получает меньше!», — не скрыла эмоций Ксения.

Александр Петров, немного смутившись, предположил, что Владимир Машков все же должен зарабатывать больше.

Артист также рассказал, на что потратил свой первый заработок: в 12 лет он работал на бетонном заводе.

«Делали бетонные заборы, плитку. Заливаешь бетон в формы, а потом весь день отколачиваешь и складываешь в стопочки. Я не помню, сколько заработал, но помню, что купил себе кнопочный телефон», — признался Петров.

Фото и видео: Starface, Instagram

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