«Даже Машков получает меньше!» Александр Петров назвал размер своих гонораров
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Ксения Собчак пригласила в свое ток-шоу актера-рекордсмена: фильмы с участием Александра Петрова за последние три года принесли доход 8 млрд рублей. «Ты можешь представить, сколько это? — спросила она у своего героя. — Вся эта комната была бы забита деньгами», — сказала она, обводя глазами небольшую гримерку, где проходило интервью.
Ксения спросила в лоб: «Как думаешь, что находят зрители в твоей смазливой внешности. Нравится тебе это слово или нет, но ты даже не красивый, а именно смазливый». На что актер ответил скромно, что никогда не думал о том, как выглядит.
Журналист рассказала давно ходящий в народе анекдот, что Петров из фильма в фильм не меняется совсем, а только переодевается. «Я не только переодеваюсь. Если бы надо было меняться — похудеть или поправиться, я бы сделал это, конечно. Просто предложений таких не было», — парировал Александр.
Фото: Кадр программы
Не могла Собчак обойти стороной и вопрос гонораров. Во время подготовки к интервью она составила смету доходов актера. Оказалось, что за один съемочный день он получает 250 тысяч рублей, за день съемок в рекламе — 300 тысяч, плюс заработки в театре. «Даже Машков получает меньше!», — не скрыла эмоций Ксения.
Александр Петров, немного смутившись, предположил, что Владимир Машков все же должен зарабатывать больше.
Артист также рассказал, на что потратил свой первый заработок: в 12 лет он работал на бетонном заводе.
«Делали бетонные заборы, плитку. Заливаешь бетон в формы, а потом весь день отколачиваешь и складываешь в стопочки. Я не помню, сколько заработал, но помню, что купил себе кнопочный телефон», — признался Петров.
Фото и видео: Starface, Instagram
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