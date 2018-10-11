Стильная, яркая, необычная: самые эффектные выходы в свет актрисы Паулины Андреевой

Паулине Андреевой, прославившейся благодаря ролям в фильме «Саранча», в котором она показала себя во всей красе в откровенных сценах с Петром Федоровым, и популярных сериалах «Оттепель» и «Метод», исполнилось тридцать лет. Не менее эффектно, чем на экране, Паулина выглядит в театре и на красных дорожках. Мы выбрали самые яркие выходы актрисы в свет и на театральную сцену.