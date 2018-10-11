Стильная, яркая, необычная: самые эффектные выходы в свет актрисы Паулины Андреевой

Паулина Андреева предпочитает вещи лаконичного кроя в сдержанной цветовой гамме. Любимые цвета — черный, белый и серый. Чистые линии, строгий силуэт, поменьше мелких деталей и лишних аксессуаров — вот секрет успеха стильных нарядов актрисы.
На светских мероприятиях Паулина часто появляется в строгих брючных костюмах, пиджаках, лоферах, вещах в стиле унисекс и умеет без блеска страз, откровенных декольте и разрезов, ярких цветов и лишнего декора даже в серой мешковатой, но подобранной по размеру одежде выглядеть стильно и эффектно.
Образы в стиле унисекс она дополняет женственными лодочками, босоножками на каблуках и необычными аксессуарами — например, массивной серьгой со сверкающими камнями до плеча. В качестве провокаций — пиджак, надетый на голое тело или на топ-бандо.
На кинофестивалях Паулина появляется в роскошных и одновременно сдержанных платьях в пол, подчеркивающих фигуру, и не старается перемудрить с укладками. Гладкие, расчесанные назад или на прямой пробор волосы, тугой хвост или пучок, мягкие волны — и образ готов.
На сцене театра МХТ им. А.П.Чехова Андреева не стесняется демонстрировать фигуру в провокационных нарядах. Например, в спектакле «Dreamworks. Мечта сбывается» она выходила на сцену в черном обтягивающем латексном костюме, а в постановке Владимира Машкова «№ 13D» — в кружевном боди.
Больше фото Паулины Андреевой с красных дорожек — в фотогалерее.
Фото: starface, eastnews, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Текст: Роман Страстный
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru