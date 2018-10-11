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Стильная, яркая, необычная: самые эффектные выходы в свет актрисы Паулины Андреевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Паулине Андреевой, прославившейся благодаря ролям в фильме «Саранча», в котором она показала себя во всей красе в откровенных сценах с Петром Федоровым, и популярных сериалах «Оттепель» и «Метод», исполнилось тридцать лет. Не менее эффектно, чем на экране, Паулина выглядит в театре и на красных дорожках. Мы выбрали самые яркие выходы актрисы в свет и на театральную сцену.

Паулина Андреева предпочитает вещи лаконичного кроя в сдержанной цветовой гамме. Любимые цвета — черный, белый и серый. Чистые линии, строгий силуэт, поменьше мелких деталей и лишних аксессуаров — вот секрет успеха стильных нарядов актрисы.

На светских мероприятиях Паулина часто появляется в строгих брючных костюмах, пиджаках, лоферах, вещах в стиле унисекс и умеет без блеска страз, откровенных декольте и разрезов, ярких цветов и лишнего декора даже в серой мешковатой, но подобранной по размеру одежде выглядеть стильно и эффектно.

Образы в стиле унисекс она дополняет женственными лодочками, босоножками на каблуках и необычными аксессуарами — например, массивной серьгой со сверкающими камнями до плеча. В качестве провокаций — пиджак, надетый на голое тело или на топ-бандо.

На кинофестивалях Паулина появляется в роскошных и одновременно сдержанных платьях в пол, подчеркивающих фигуру, и не старается перемудрить с укладками. Гладкие, расчесанные назад или на прямой пробор волосы, тугой хвост или пучок, мягкие волны — и образ готов.

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На сцене театра МХТ им. А.П.Чехова Андреева не стесняется демонстрировать фигуру в провокационных нарядах. Например, в спектакле «Dreamworks. Мечта сбывается» она выходила на сцену в черном обтягивающем латексном костюме, а в постановке Владимира Машкова «№ 13D» — в кружевном боди.

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Больше фото Паулины Андреевой с красных дорожек — в фотогалерее.

Фото: starface, eastnews, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Текст: Роман Страстный

Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru

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