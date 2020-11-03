«Утонченная»: Молодая жена Федора Бондарчука снялась для глянцевого журнала
Фото: www.instagram.com/paulina_andreeva/
Молодая супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева снялась для обложки глянцевого журнала «Haarpers Bazaar». Кадром молодая актриса поделилась в своем микроблоге в Instagram. На фотографиях она позирует в черном мини-платье, элегантном топе и рваных джинсах, и роскошном черном тренче из глянцевой кожи.
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Harpers Bazaar - ноябрь. @harpersbazaar_ru Повод: сериал Псих( с 5 ноября на @itsmore.tv )и Метод (с 8 ноября на @1tv ) ⭐️ * * Команда 🤟🏻 Фотограф - @danilgolovkin Стилист - @katetabakova Макияж - @molchanof Прическа - @nataliakovalenkova Продюсер - @st_kseniya Ассистент стилиста - @kirilllenev Ассистент фотографа - @kharybin.an Ассистент продюсера - @kspokrovskaya
Подписчикам очень понравилась работа молодой актрисы — ее даже сравнили с молодой Вайноной Райдер.
«Вот на кого всегда приятно смотреть», «Долго этого ждали», «Богиня любви и красоты», «Паулиночка, какая же Вы красотка! А как мы заждались уже продолжения Метода... Будем смотреть с замиранием», «Сильно отличается от массы артисток , все похожи друг на друга », «Моя шикарная любовь», «Утонченная», «Очень красивая, могу понять Федора Бондарчука», «Великолепная», «Очень долго ждали фильмы с вашим участием, ждем с нетерпением», — пишут в комментариях к посту Паулины.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в прошлом году в Санкт-Петербурге. Свои отношения они стараются скрывать, поэтому свадьба тоже прошла тайно – молодожены даже запретили своим гостям снимать видео и делать фотографии. У них даже была идея забирать телефоны у всех приглашенных, однако после они решили, что все их знакомые – люди вполне благоразумные.
Фото и видео: Instagram Паулины Андреевой
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