«Утонченная»: Молодая жена Федора Бондарчука снялась для глянцевого журнала

Подписчикам очень понравилась работа молодой актрисы — ее даже сравнили с молодой Вайноной Райдер.

«Вот на кого всегда приятно смотреть», «Долго этого ждали», «Богиня любви и красоты», «Паулиночка, какая же Вы красотка! А как мы заждались уже продолжения Метода... Будем смотреть с замиранием», «Сильно отличается от массы артисток , все похожи друг на друга », «Моя шикарная любовь», «Утонченная», «Очень красивая, могу понять Федора Бондарчука», «Великолепная», «Очень долго ждали фильмы с вашим участием, ждем с нетерпением», — пишут в комментариях к посту Паулины.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в прошлом году в Санкт-Петербурге. Свои отношения они стараются скрывать, поэтому свадьба тоже прошла тайно – молодожены даже запретили своим гостям снимать видео и делать фотографии. У них даже была идея забирать телефоны у всех приглашенных, однако после они решили, что все их знакомые – люди вполне благоразумные.