Максим Галкин в очередной раз похвастался талантами своих детей.

Поклонникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно известно, что крошка Лиза имеет склонность к плаванию, а маленький Гарри растет мастером на все руки. Родители не раз хвастались талантами своих детей. Сегодня гордый отец продемонстрировал, каких успехов добились его малыши в своих любимых занятиях. Так, Лиза стала настоящей русалкой:

А Гарри получил в подарок почти настоящий слесарный верстак, в котором он может хванить свои инструменты.