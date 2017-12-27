Русалка и слесарь: Максим Галкин показал, чем Лиза и Гарри занимаются в новогодние каникулы
1/10
Максим Галкин в очередной раз похвастался талантами своих детей.
Поклонникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно известно, что крошка Лиза имеет склонность к плаванию, а маленький Гарри растет мастером на все руки. Родители не раз хвастались талантами своих детей. Сегодня гордый отец продемонстрировал, каких успехов добились его малыши в своих любимых занятиях.
Так, Лиза стала настоящей русалкой:
А Гарри получил в подарок почти настоящий слесарный верстак, в котором он может хванить свои инструменты.
Мальчик знает, как пользоваться диковинными штуками — и всегда помогает папе по дому, когда нужно что-то прибить или починить.
Фото: instagram