Дочка Пугачевой и Галкина получила золотую медаль по плаванию
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4-летняя Лиза Галкина давно занимается плаванием, и на днях девочка приняла участие в соревнованиях, где завоевала награду за 1 место.
Маленькая Лиза Галкина не только обожает танцевать и кататься на пони — она еще и серьезно занимается плаванием. Недавно она стала участницей детского турнира по этому виду спорта и добилась успеха, завоевав золотую медаль.
Об этом радостном событии сообщила мама девочки Алла Пугачева, которая опубликовала в своем Instagram милый снимок Лизы с братом-близнецом Гарри. «Молодец Лизок!» — поздравила дочь певица.
Всего за пару часов фото набрало больше 50 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. «Лизонька, желаю тебе много новых побед. Вообще-то у тебя дух победителя», «Эти два солнышка не только родителям поднимают настроение», «Спортсменка, красавица! Мамина гордость!» — написали фолловеры Примадонны.
Фото: Instagram