4-летняя Лиза Галкина давно занимается плаванием, и на днях девочка приняла участие в соревнованиях, где завоевала награду за 1 место.

Маленькая Лиза Галкина не только обожает танцевать и кататься на пони — она еще и серьезно занимается плаванием. Недавно она стала участницей детского турнира по этому виду спорта и добилась успеха, завоевав золотую медаль.

Об этом радостном событии сообщила мама девочки Алла Пугачева, которая опубликовала в своем Instagram милый снимок Лизы с братом-близнецом Гарри. «Молодец Лизок!» — поздравила дочь певица.