«Ремонт и танцы»: Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой рассказали о своих талантах
4 года назад в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри, которые в один миг стали одними из самых популярных звездных наследников наряду с детьми Филиппа Киркорова. До некоторых пор родители старались не показывать двойняшек, однако, Максиму надоела вечная слежка папарацци возле дома, о чем шоумен сообщил в одном из интервью. По словам шоумена, ему будет спокойнее, если поклонники будут узнавать о жизни Лизы и Гарри из первых уст, а не из желтой прессы. С тех пор Максим Галкин делится с подписчиками своего Instagram забавными повседневными моментами.
Поклонники звездной семьи не раз отмечали, что несмотря на маленький возраст, видно, что дети очень талантливы. В новом видео, появившемся в блоге шоумена, Лиза и Гарри сами рассказали о своих талантах.
Многочисленные фолловеры Максима осыпали малышей комплиментами: «Невероятно крутые!», «Какие классные», «Чудесные детки!», «Умнички Лиза и Гарри, уже знают кто они есть и что им нравится!», «Сплошные таланты!🌺🌻 Такие хорошенькие и непосредственные! Любят папу и папа от них без ума! Счастья всей семье!», «Классные детки растут».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред)
Фото: instagram