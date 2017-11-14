Шоумен опубликовал новый забавный видеоролик со своими наследниками.

4 года назад в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри, которые в один миг стали одними из самых популярных звездных наследников наряду с детьми Филиппа Киркорова. До некоторых пор родители старались не показывать двойняшек, однако, Максиму надоела вечная слежка папарацци возле дома, о чем шоумен сообщил в одном из интервью. По словам шоумена, ему будет спокойнее, если поклонники будут узнавать о жизни Лизы и Гарри из первых уст, а не из желтой прессы. С тех пор Максим Галкин делится с подписчиками своего Instagram забавными повседневными моментами.

Поклонники звездной семьи не раз отмечали, что несмотря на маленький возраст, видно, что дети очень талантливы. В новом видео, появившемся в блоге шоумена, Лиза и Гарри сами рассказали о своих талантах.