Руни Мара и Хоакин Феникс признались, что стали родителями через месяц после появления их первенца на свет

В сентябре 2020 года стало известно, что 46-летний Хоакин Феникс и его 35-летняя невеста Руни Мара впервые стали родителями. Правда, они не сами рассказали о радостном событии, а об этом «проболтался» режиссер Виктор Косаковский на кинофестивале в Цюрихе.

Позже достоянием общественности стало и имя малыша. Его назвали в честь умершего в 1993 году брата Феникса Ривера, который тоже был актером.

И теперь, спустя месяц, актеры признали, что воспитывают ребенка. Но сделали они это оригинальным образом. В интервью журналу People они рассказали, что обеспокоены ситуацией с несовершеннолетними беженцами, которые теряют родителей при пересечении границ США.

«Как новоиспеченным родителям нам невыносимо представлять те чувства, которые бы мы испытывали, если бы у нас забрали ребенка даже на день, не говоря уже о годах. Как американцы мы обязаны продолжать обращать внимание на тяжелое положение этих семей и добиваться ответов на вопрос, почему родители до сих пор не найдены. <...> Такой ли мы хотим видеть свою страну, мы действительно разделяем такие ценности? Что мы скажем нашему сыну, когда он спросит нас об этом времени и о том, как мы помогли беззащитным детям?

Я надеюсь, мы сможем сказать ему, что Америка отвергла эту жестокость и сделала все, что было в ее силах, чтобы найти пропавших без вести родителей», — заявили Руни Мара и Хоакин Феникс.

Роман актеров начался в 2016 году. В 2019-м они объявили о помолвке, но пока они еще не стали мужем и женой.