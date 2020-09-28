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Хоакин Феникс назвал сына от Руни Мары в честь своего умершего 27 лет назад брата

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Руни Мара и Хоакин Феникс

Фото: East News

Одна из самых закрытых от публики пар Голливуда скрыли рождение первенца, но о том, что они стали родителями рассказали их друзья. К тому же папарацци не сидят без дела: на днях Руни Мару засняли без живота.

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. И теперь стало известно, как звезда «Джокера» назвал сына. Малышу дали имя Ривер в честь умершего 27 лет назад брата Хоакина.

Новость рассказали не сами родители, они держат личную жизнь за семью замками, а режиссер Виктор Косаковский, который дружит с Фениксом, сообщает телеграм-канал Super.

Ривер Феникс

Фото: East News

Актер Ривер Феникс скончался в 1993 году после вечеринки в ночном клубе. Причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами. Хоакин в это время был рядом с братом. К 23 годам Ривер снялся в 35 фильмах. В семье, кроме Хоакина и Ривера, есть еще три дочери.

Руни Мара и Хоакин Феникс начали встречаться в конце 2016 года. О своей помолвке актеры объявили в 2019-м.

Фото и видео: Instagram Хоакина Феникса, East News, кадры фильма «Она»

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