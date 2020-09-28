Хоакин Феникс назвал сына от Руни Мары в честь своего умершего 27 лет назад брата
Фото: East News
Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. И теперь стало известно, как звезда «Джокера» назвал сына. Малышу дали имя Ривер в честь умершего 27 лет назад брата Хоакина.
Новость рассказали не сами родители, они держат личную жизнь за семью замками, а режиссер Виктор Косаковский, который дружит с Фениксом, сообщает телеграм-канал Super.
Фото: East News
Актер Ривер Феникс скончался в 1993 году после вечеринки в ночном клубе. Причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами. Хоакин в это время был рядом с братом. К 23 годам Ривер снялся в 35 фильмах. В семье, кроме Хоакина и Ривера, есть еще три дочери.
Руни Мара и Хоакин Феникс начали встречаться в конце 2016 года. О своей помолвке актеры объявили в 2019-м.
Фото и видео: Instagram Хоакина Феникса, East News, кадры фильма «Она»
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