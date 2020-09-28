Хоакин Феникс назвал сына от Руни Мары в честь своего умершего 27 лет назад брата

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. И теперь стало известно, как звезда «Джокера» назвал сына. Малышу дали имя Ривер в честь умершего 27 лет назад брата Хоакина.

Новость рассказали не сами родители, они держат личную жизнь за семью замками, а режиссер Виктор Косаковский, который дружит с Фениксом, сообщает телеграм-канал Super.