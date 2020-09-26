Звезда «Джокера» Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями?

До Хоакина Руни встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом. Феникс всегда старался держать личную жизнь в тайне, но известно, что у него были романы с актрисами Лив Тайлер и Анной Пакуин, диджеем Элли Тайлз. Пара познакомилась на съемках фильма Спайка Джонса «Она», однако встречаться Феникс и Мара стали позже — на съемках «Марии Магдалины» в 2018 году. Через год возлюбленные съехались и стали семьей.

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