Звезда «Джокера» Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями?
Фото: Global Look Press
Руни Мару называют самой скрытной актрисой Голливуда — у нее нет соцсетей, она всячески оберегает личную жизнь от окружающих. Однако представителям иностранных СМИ удалось сначала выяснить, что звезда находится в положении, а в конце сентября появилась версия, что звезда «Джокера» Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. Информация пока не подтверждена, однако западные издания уверены, что у пары уже родился ребенок. Дело в том, что на днях пара попалась на глаза папарацци, которые успели разглядеть, что у Руни пропал живот, и она снова вернула себе стройную фигуру. Представители звезд пока отказываются комментировать детали их личной жизни.
До Хоакина Руни встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом. Феникс всегда старался держать личную жизнь в тайне, но известно, что у него были романы с актрисами Лив Тайлер и Анной Пакуин, диджеем Элли Тайлз. Пара познакомилась на съемках фильма Спайка Джонса «Она», однако встречаться Феникс и Мара стали позже — на съемках «Марии Магдалины» в 2018 году. Через год возлюбленные съехались и стали семьей.
Ранее мы писали, как Джиджи Хадид и Зейн Малик показали нежные фото с новорожденной дочерью: «Мы так ее любим». Новоиспеченные родители рассказали, что девочка появилась на свет в прошедшие выходные.
Фото: Global Look Press, @joaquinlphoenix / Instagram
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