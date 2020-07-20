От красавчика до «чудовища»: как выглядел Микки Рурк в молодости и до пластики
Фото: East News
Микки Рурк активно ведет страницу в Instagram, но самого себя показывает в микроблоге редко. В основном его лента заполнена фотографиями мускулистых спортсменов и милых собачек. Если же Микки публикует свое фото, то под ним оказываются сони комментариев в стиле: «Что же пластика сделала с тобой, Микки?», «Зачем ты себя так изуродовал?»
А ведь когда его карьера в Голливуде только начиналась, по Рурку вздыхали миллионы женщин по всему миру, и дело было не только во внешности, но в и необыкновенной харизме и магнетизме.
Фото: Кадр видео
Микки Рурк (Фи́лип Андре Рурк-младший) родился в неблагополучной семье. Отец будущего актера всерьез увлекался бейсболом и звал сына — своего полного тезку — именем любимого спортсмена Микки Мэнтла. Родители часто ссорились, дело доходило даже до драк. И, когда Филипу-Микки было 6 лет, мать забрала детей (кроме него в семье были еще сын и дочь) и уехала от мужа-дебошира.
Вскоре мать Рурка вышла замуж за бывшего полицейского: отчим установил свои жесткие правила в семье. Отношения с новым главой семьи у будущего актера не заладились, он начал проводить много времени на улице, часто в неблагополучных компаниях.
«Я ненавидел отчима: он поднимал руку на мою мать, отвешивал мне подзатыльники просто потому, что это ему нравилось. Я мечтал отомстить ему», — вспоминал позже актер. И для того, чтобы дать выход энергии и агрессии, Рурк пришел в боксерский зал.
В школе подросток учился плохо — научные дисциплины давались ему с трудом, зато на физкультуре развитый и сильный подросток блистал. Также ему нравилось заниматься в драмкружке. Уже тогда Рурк понял, что его тянет к лицедейству, окончательно он в этом убедился, когда друг пригласил его сыграть в студенческом спектакле.
Фото: Кадр фильма
Рурк, заняв денег у сестры, переехал из Майами в Нью-Йорк, где с первого же раза прошел прослушивание в театральную студию. После этого Микки изредка мелькал на телевидении и перебивался случайными заработками в ожидании своего шанса. Возможность проявить себя представилась актеру-самоучке лишь в 1979 году: он дебютировал в фильме Стивена Спилберга «1941». После он снялся еще в нескольких эпизодических ролях в разных фильмах.
Первой заметной работой Микки Рурка стала роль в фильме 1981 года «Жар тела». В кадре он появлялся ненадолго. Затем последовали съемки в фильме Забегаловка», и Рурка заметил сам Фрэнсис Форд Коппола. Режиссер пригласил молодого актера в свой экспериментальный фильм «Бойцовая рыбка», мотоциклист стал первой главной ролью Рурка, о нем заговорили.
Фото: Кадр фильма
Большой успех, известность и статус секс-символа Микки Рурку принес эротический фильм «9 1/2 недель», в котором он сыграл с молодой Ким Бейсингер. Фильм не стал кассовым хитом, но пользовался большой любовью у зрителей, а критики отметили правдоподобную игру актеров.
Фото: Кадр фильма
Вскоре режиссеры начали осыпать актера предложениями о съемках, в 1987 году на экраны вышло сразу три фильма с его участием, но самым заметным стал «Сердце ангела». Сначала главную мужскую роль предложили Джеку Николсону, но персонаж Гарри его не заинтересовал, и режиссер предложил роль Рурку — и не прогадал. Позже игру актера назвали завораживающей, а сама картина стала культовой.
После этого у критиков, режиссеров и зрителей не осталось сомнений, что Микки Рурк звезда. К тому же его гонорарам в то время могли позавидовать многие голливудские долгожители.
«Детства у меня не было. А второе детство наступило, когда я получил большой чек за роль в фильме, — будет позже вспоминать Рурк. — Я постоянно пил, не слезал с мотоцикла и тратил деньги направо и налево».
Фото: Кадр фильма
В 1989 году вышел еще один откровенный фильм с Рурком «Дикая орхидея», во время съемок которого он сблизился с актрисой Кэри Отис (он сам выбрал ее в партнерши), а после и женился на ней. Но брак не был долгим: два эмоциональных человека под одной крышей постоянно ссорились, скандалы заканчивались драками и попытками Кэри уйти от мужа. И брак не выдержал накала страстей.
Последующий период стал неудачным для секс-символа, он снялся сразу в нескольких провальных картинах «Красавчик Джонни», «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо». Началась черная полоса: не везло с работой, Микки переживал развод, пагубные привычки брали верх, Рурк потерял несколько выгодных предложений. Так, в «Человеке дождя» вместо него сыграл Том Круз, не попал он в «Криминальное чтиво» и «Молчание ягнят» — ставшие культовыми.
Фото: Кадр фильма
И, несмотря на то, что роли в кино ему все еще предлагали, Рурк был уверен: карьера рушится. И он опять вернулся на боксерский ринг. В начале 90-х актер участвовал в восьми боях с профессиональными боксерами — и это стало главной его ошибкой (наравне с вредными привычками). Бои буквально оставили на нем отпечаток: актеру сломали нос, ребра, палец, получил он множество других травм лица, в том числе разрыв языка. Медики и косметологи пытались вернуть ему былую привлекательность: но было уже понятно, что секс-символом Рурку больше не быть. К тому же один из хирургов нанес внешности Микки больше вреда, чем боксерские перчатки соперников.
И все же в 1990-х в нем еще можно было узнать прежнего красавчика. Но карьера уже не ладилась, Рурка приглашали лишь в третьесортные боевики, а то и вовсе вырезали его роли при монтаже.
Фото: Кадр фильма
В 2000-х годах Рурк сыграл в нескольких проходных ролях: «Однажды в Мексике», «Обещание», «Убрать Картера». Год за годом лицо актера менялось: становилось все более отекшим и с очевидным вмешательством пластических хирургов. Главных ролей так и не было.
Шанс вернуться в «настоящий» Голливуд у Микки Рурка появился после приглашения в неонуарный триллер «Город грехов». Режиссерам приглянулась меняющая внешность актера, именно его они хотели видеть в роли уродливого Марва. Актер показал все своем мастерство, на которое был способен, и зрители это увидели.
Фото: Кадр фильма
Впрочем следующие фильмы с Рурком тоже провалились в прокате («Домино» и «Громобой»). И актер понял, что вернуться в большое кино еще труднее, чем он предполагал.
Второй шанс 55-летнему Микки дал Даррен Аронофски, пригласивший его на главную роль в драму «Рестлер». Режиссеру нужен был именно такой персонаж: стареющий, растерявший форму и с изуродованным лицом. Рурк подходил идеально, и с образом Рэнди Робинсона справился блестяще. «Рестлер» с лихвой окупился в прокате, а роль принесла Рурку «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и номинацию на «Оскар» в той же категории.
И именно после «Рестлера» стало понятно, что внешность актера меняется безвозвратно и до неузнаваемости.
Фото: East News
За последнее десятилетие Рурк сыграл еще во многих фильмах, но рейтинг каждого из них оставляет желать лучшего. И от роли к роли Микки становился все более неузнаваемым. Поклонники, помнящие прежнего Микки, как и раньше признаются ему в любви, но ужасаются от вида его лица.
Фото: Кадр фильма
Явно видно, что Микки Рурк долгое время хватался за уходящую молодость и покидающую его привлекательность. Нет сомнений: он делал не одну косметическую операцию. Но каждый раз результат становился все плачевнее.
Фото: East News
«Меня угнетает мысль, что я потерял свою внешность. После просмотра своих старых фильмов я каждый раз долго прихожу в себя. Я был таким привлекательным. Отвратительно видеть, каким я стал», — откровенно сказал Микки в одном из интервью.
В 2015 году Микки Рурк перенес повторную глобальную пластическую операцию, чтобы исправить предыдущие неудачные попытки. Но результат говорит сам за себя: в 67 лет Микки Рурк выглядит устрашающе и грустно.
Фото: East News
Микки был дважды женат: на Дебре Фоейр и Кери Отис, детей у него нет. Несмотря на многочисленные романы в предыдущие годы, сейчас актер создает впечатление одинокого человека, находящего утешение в спорте и общении со своими питомцами.
На 2020 год запланирован выход трех фильмов с Рурком, известно, что есть у него предложения и на более долгую перспективу. Какую игру покажет поклонникам Микки в будущем, покажет время.
Фото и видео: Instagram Микки Рурка, East News, кадры канала «Новости в мире» фильм «9 1/2 недель»
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