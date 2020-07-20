От красавчика до «чудовища»: как выглядел Микки Рурк в молодости и до пластики

Микки Рурк (Фи́лип Андре Рурк-младший) родился в неблагополучной семье. Отец будущего актера всерьез увлекался бейсболом и звал сына — своего полного тезку — именем любимого спортсмена Микки Мэнтла. Родители часто ссорились, дело доходило даже до драк. И, когда Филипу-Микки было 6 лет, мать забрала детей (кроме него в семье были еще сын и дочь) и уехала от мужа-дебошира.

Вскоре мать Рурка вышла замуж за бывшего полицейского: отчим установил свои жесткие правила в семье. Отношения с новым главой семьи у будущего актера не заладились, он начал проводить много времени на улице, часто в неблагополучных компаниях.

«Я ненавидел отчима: он поднимал руку на мою мать, отвешивал мне подзатыльники просто потому, что это ему нравилось. Я мечтал отомстить ему», — вспоминал позже актер. И для того, чтобы дать выход энергии и агрессии, Рурк пришел в боксерский зал.

В школе подросток учился плохо — научные дисциплины давались ему с трудом, зато на физкультуре развитый и сильный подросток блистал. Также ему нравилось заниматься в драмкружке. Уже тогда Рурк понял, что его тянет к лицедейству, окончательно он в этом убедился, когда друг пригласил его сыграть в студенческом спектакле.