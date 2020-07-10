От «уродливой» девушки до легенды Голливуда: как выглядела в юности обладательница трех «Оскаров» Мерил Стрип
Фото: East News
Мерил Стрип — рекордсмен среди голливудских звезд. Она сыграла в огромном количестве фильмов, а ее «резюме» насчитывает больше 300 работ в кино, на сцене и телевидении. Она трижды получала «Оскар»: за фильмы «Крамер против Крамера», «Выбор Софи» и «Железная леди». Киноакадемия США номинировала Стрип на «Оскар» 21 раз, что тоже является рекордом.
Поклонники уверены, что три статуэтки — это не предел для любимой актрисы. Ведь в 71 год она бодра, привлекательная и невероятно талантлива. Кстати, Мерил с легкостью относится к своим годам. Она отмечает, что в погоне за вечной молодостью актеры — мужчины и женщины — прибегают к услугам пластических хирургов и становятся фальшивыми. Актер, по ее мнению должен быть настоящим и «натуральным».
Так как же выглядела сама Мерил на заре своей карьеры, в начале 70-х, и в другие годы.
Фото: East News
Мерил Стрип родилась 22 июня 1949 года в семье инженера и художника. То, что ее тянет к актерскому искусству Мери (так при рождении звали девочку), поняла рано, и выбор жизненного пути не терзал ее. Она видела себя только актрисой.
После школы Мери Стрип училась в колледже Вассар, где в 1971 году получила степень бакалавра искусств (специализация «драма»), а позже она получила еще и степень магистра искусств в престижной Йельской школе драмы. Во время обучения там она уже играла в театральных постановках. Причем ей доставались то роли 18-летних девушек, то 80-летних старух. Именно 71-й год Стрип считает началом своей актерской карьеры.
После окончания учебы Мерил (к тому времени она приписала к имени букву) переехала в Нью-Йорк, где играла на сценах разных театров. Первые ее пробы в кино были провальными. В 1975 году после кастинга в «Кинг-Конг» режиссер стал обсуждать ее внешность на итальянском языке. Он имел неострожность сказать: «Она так уродлива. Кто привел сюда эту свинью?». На что Мерил на том же наречии спокойно ответила: «Жаль, что разочаровала вас».
Конечно, ее внешность не была эталонной, Мерил мало походила на голливудских красоток. Но вскоре режиссеры оценили ее тонкие черты лица, белизну кожи, изящные губы и нос, а главное — ее талант.
И уже через три года Мерил получила свою первую номинацию на «Оскар» (лучшая женская роль второго плана), но проиграла Мэгги Смит. В этом фильме Мерил снималась с возлюбленным Джоном Казале, который к тому времени был уже серьезно болен.
Даже после небольшой роли в фильме критики стали называть Стрип величайшей актрисой, чей талант трудно превзойти.
Фото: East News
Уже в 1980 году Мерил впервые получила статуэтку. За роль в фильме 1979 года «Крамер против Крамера» ее назвали лучшей актрисой второго плана, а ее партнера по картине Дастина Хоффмана — лучшим актером года.
Предложения от режиссеров сыпались одно за одним: фильмы с участием Мерил Стрип выходили в прокат ежегодно, а то и два раза в год. И второй «Оскар» не заставил себя ждать. За роль в драме Алана Пакулы «Выбор Софи» Мерил Стрип получила статуэтку в номинации «Лучшая женская роль». Кстати, за Софи Стрип получила и «Золотой глобус» ( к тому времени уже третий).
Фото: East News
После Мерил снялась в таких фильмах, как «Влюбленные» с Робертом Де Ниро, «Из Африки» с Робертом Редфордом, «Крик во тьме», «Открытки с края бездны» (с этого времени ее гонорары исчислялись миллионами долларов), «Смерть ей к лицу» с Брюсом Уиллисом, «До и после» с Лиамом Ниасом и многих-многих других. Всего за 1980-1990-е годы Мерил Стрип сыграла в 34 фильмах.
Фото: East News
Параллельно Стрип играла на театральной сцене и была актрисой озвучивания. Начало XXI века стало не менее успешным для актрисы. В это время она снимается в картинах: «Адаптация» (за нее получила четвертый «Золотой глобус», «Часы», «Лемони Сникет: 33 насчастья», «Дьявол носит Prada», «Mamma MIA!» и многих других фильмах.
Фото: East News
Несколько десятилетий Мерил Стрип была на виду у всего мира. За это время она, конечно, пострела, но не стремилась прятать свои мелкие морщинки. И, несмотря, на то, что годы брали свое и Стрип уже вошла в возрастную категорию «50+», режиссеры по-прежнему стояли в очереди к ней.
В 2011 году на экраны вышел фильм о Маргарет Тетчер «Железная леди». Критики оценили игру Мерил, в то время как картина в целом подверглась критике Тетчер. И все же за роль премьер-министра Великобритании мерил Стрип получила третий «Оскар».
Фото: East News
С того времени прошло менее 10 лет, а неувядающая Мерил Стрип снялась в 19 картинах! И к выходу на экраны готовятся еще четыре фильма с нее участием.
Фото: East News
Личная жизнь актрисы сложилась также удачно, как и ее карьера. В молодости Мерил пережила трагедию: в 1978 году от рака легких умер ее жених — актер Джон Казале. Но вскоре она познакомилась со скульптором Доном Гаммером и быстро вышла за него замуж. Их брак длится до сих пор.
В семье родились четверо детей: сын Генри «Хэнк» Вулф Гаммер (стал музыкантом) и дочери Мэри Уилла «Мэми» Гаммер, Грейс Джейн Гаммер и Луиза Джекобсон Гаммер. Старшие дочери Мэми и Грейс стали актрисами, как и их мать.
На вопрос, как ей в 71 год удается сохранять красоту, Мерил Стрип дает простые советы: не стыдиться возраста, идти по жизни с искренней улыбкой, вкусно есть и баловать себя подарками, оставаться самим собой и не копировать чужой стиль и всегда выглядеть естественно и ухоженно.
Мерил всю жизнь знала, что она не красавица, но поклонники с ней не согласны. Видимо, и режиссеры придерживаются той же точки зрения, зная, что талант и уникальная красота Мерил Стрип непременно принесут успех фильмам.
О том, как менялись со временем знаменитые личности, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: East News
Видео: официальные трейлеры фильмов «Выбор Софи» и «Железная леди»
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