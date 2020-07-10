От «уродливой» девушки до легенды Голливуда: как выглядела в юности обладательница трех «Оскаров» Мерил Стрип

Мерил Стрип родилась 22 июня 1949 года в семье инженера и художника. То, что ее тянет к актерскому искусству Мери (так при рождении звали девочку), поняла рано, и выбор жизненного пути не терзал ее. Она видела себя только актрисой.

После школы Мери Стрип училась в колледже Вассар, где в 1971 году получила степень бакалавра искусств (специализация «драма»), а позже она получила еще и степень магистра искусств в престижной Йельской школе драмы. Во время обучения там она уже играла в театральных постановках. Причем ей доставались то роли 18-летних девушек, то 80-летних старух. Именно 71-й год Стрип считает началом своей актерской карьеры.

После окончания учебы Мерил (к тому времени она приписала к имени букву) переехала в Нью-Йорк, где играла на сценах разных театров. Первые ее пробы в кино были провальными. В 1975 году после кастинга в «Кинг-Конг» режиссер стал обсуждать ее внешность на итальянском языке. Он имел неострожность сказать: «Она так уродлива. Кто привел сюда эту свинью?». На что Мерил на том же наречии спокойно ответила: «Жаль, что разочаровала вас».

Конечно, ее внешность не была эталонной, Мерил мало походила на голливудских красоток. Но вскоре режиссеры оценили ее тонкие черты лица, белизну кожи, изящные губы и нос, а главное — ее талант.

И уже через три года Мерил получила свою первую номинацию на «Оскар» (лучшая женская роль второго плана), но проиграла Мэгги Смит. В этом фильме Мерил снималась с возлюбленным Джоном Казале, который к тому времени был уже серьезно болен.

Даже после небольшой роли в фильме критики стали называть Стрип величайшей актрисой, чей талант трудно превзойти.