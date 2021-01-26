Рудковская устроила скандал на дне рождения Бузовой: «Весь шоу-бизнес льстить не будет»

«Посмотрите на тех, кто в числе гостей из шоу-бизнеса. Мы старые, битые солдаты... Я дожила до такого возраста, когда могу себе позволить говорить только правду. За свои слова нужно отвечать, поэтому когда вы говорите, думайте, о чем вы говорите. Люди, которые здесь собрались, в этой жизни очень много чего сделали. И не надо весь шоу-бизнес огульно осуждать. Здесь сидят Лолита, Слава, которые вообще ничего никому уже не должны доказывать. А вторая девушка сказала: "Мы не будем тебе желать детей, как вот кто-то там...". Послушайте, я буду желать того же, чего хочу я сама. Если что-то хотите сказать, говорите за себя. Ведете себя не очень красиво», — заявила Рудковская в ролике, появившемся в Сети.

«Весь шоу-бизнес никогда тебе льстить не будет. Здесь собрались те люди, которые могут сказать тебе только правду», — завершила свою речь продюсер, обращаясь к Бузовой, и покинула вечеринку, сообщает Super.ru.