Глюк`oZа нежно поздравила дочь-бунтарку с днем рождения: «Люблю невозможно!»
Фото: Instagram
Старшая дочь Глюк`oZы (Натальи Ионовой) и Александра Чистякова Лида отмечает 13-й день рождения. Отец нежно поздравил дочку в Instagram.
«С днем рождения, доченька! Ты умеешь раскрасить обыденность как никто. Желаю тебе бесконечного вдохновения и хороших друзей!», — написал Александр и показал видео с Лидой.
«Наша неповторимая! Взрывная и очень добрая девочка, люблю невозможно! С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям счастливая мать.
Недавно Лидия удивила подписчиков своей семьи резкой сменой имиджа: из нежной девочки она превратилась в девушку с бунтарским цветом волос и длинными накладными ногтями.
У Натальи Ионовой и Александра Чистякова есть еще младшая дочь Вера, которой в сентябре исполнится 9 лет.
Фото и видео: Instagram
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