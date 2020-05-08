Глюк`oZа нежно поздравила дочь-бунтарку с днем рождения: «Люблю невозможно!»

«Наша неповторимая! Взрывная и очень добрая девочка, люблю невозможно! С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям счастливая мать.

Недавно Лидия удивила подписчиков своей семьи резкой сменой имиджа: из нежной девочки она превратилась в девушку с бунтарским цветом волос и длинными накладными ногтями.

У Натальи Ионовой и Александра Чистякова есть еще младшая дочь Вера, которой в сентябре исполнится 9 лет.