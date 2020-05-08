passion.ru

Глюк`oZа нежно поздравила дочь-бунтарку с днем рождения: «Люблю невозможно!»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Ионова с дочкой Лидой

Фото: Instagram

Старшей наследнице Натальи Ионовой и Александра Чистякова Лидии исполнилось 13 лет.

Старшая дочь Глюк`oZы (Натальи Ионовой) и Александра Чистякова Лида отмечает 13-й день рождения. Отец нежно поздравил дочку в Instagram.

«С днем рождения, доченька! Ты умеешь раскрасить обыденность как никто. Желаю тебе бесконечного вдохновения и хороших друзей!», — написал Александр и показал видео с Лидой.

«Наша неповторимая! Взрывная и очень добрая девочка, люблю невозможно! С днем рождения», — присоединилась к поздравлениям счастливая мать.

Недавно Лидия удивила подписчиков своей семьи резкой сменой имиджа: из нежной девочки она превратилась в девушку с бунтарским цветом волос и длинными накладными ногтями.

У Натальи Ионовой и Александра Чистякова есть еще младшая дочь Вера, которой в сентябре исполнится 9 лет.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!