«Рождение ребёнка перевернёт ваш мир»: Нюша рассказала о материнстве
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
Артистка считает, что для того, чтобы ребенок был всем доволен и счастлив, родителям самим нужно быть такими.
«Есть яркий пример – когда наш внутренний ребёнок недополучил любви и внимания, то наш собственный начинает капризничать. Когда мы слишком много работаем, не выделяем времени на отдых, не прощаем ошибок и загоняем себя так, что даже жизнь не в радость, то это скажется на малыше. Другой пример я заметила у своей близкой подруги… когда мы всё своё время отдаём ребёнку, абсолютно забывая про свою женскую часть. Мы полностью уходим от роли «женщина» и живём только ролью «мать». Это тоже перекос», - написала певица в своем блоге.
Она также добавила, что молодой маме необходимо больше времени уделять себе и своему отдыху.
«Нужно плавно и медленно вплетать в свою рутину это новое состояние, в котором придётся теперь жить всегда… А создавая неприятные условия для себя, мы автоматически транслируем их на малыша. Многие девушки оказываются в такой ситуации, зацикливаясь на мысли «я должна быть хорошей», но это ложное и совершенно не нужное чувство. Хорошая мама равно счастливая мама. Это в первую очередь Женщина, у которой есть время на себя, возможность смены окружения, любимый муж, секс… В противном случае, ты срываешься на ребёнка и делаешь его несчастным, а он не понимает, в чём он виноват. И бессознательно это отражается на его характере в дальнейшем», - отметила знаменитость.
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Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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