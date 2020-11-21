«Рождение ребёнка перевернёт ваш мир»: Нюша рассказала о материнстве

Артистка считает, что для того, чтобы ребенок был всем доволен и счастлив, родителям самим нужно быть такими.

«Есть яркий пример – когда наш внутренний ребёнок недополучил любви и внимания, то наш собственный начинает капризничать. Когда мы слишком много работаем, не выделяем времени на отдых, не прощаем ошибок и загоняем себя так, что даже жизнь не в радость, то это скажется на малыше. Другой пример я заметила у своей близкой подруги… когда мы всё своё время отдаём ребёнку, абсолютно забывая про свою женскую часть. Мы полностью уходим от роли «женщина» и живём только ролью «мать». Это тоже перекос», - написала певица в своем блоге.