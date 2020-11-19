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Певица Нюша блеснула в брутальном кожаном пальто и произвела фурор

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Певица Нюша показала дерзкий образ с кожаным пальто

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Нюша продолжает радовать поклонников смелыми перевоплощениями: то экспериментирует с неоном, то наряжается в конфетные оттенки, то примеряет брутальные образы. Последние 30-летней певице удаются с особым шармом.

Нюша опубликовала фото в своем Instagram, на котором позирует в дерзком пальто из черной кожи с широким английским воротником, эффектным поясом и металлической фурнитурой. Яркая деталь не терпит конкуренции, потому и в образе удачно зарифмована с лаконичной базой. Волосы звезды собранны в гладкий высокий хвост, а мейкап с кошачьими стрелками и нюдовой помадой добавляют образу чувственности и соблазнительности.

Фото певица произвело фурор в Сети: поклонники буквально осыпали любимую певицу комплиментами. «Миссис Смит», «»Красивая, тебе идет черный», «Бонд, Джеймс Бонд», «Богиня!», «Нюша, ты стильная девушка», «Крутой стиль!» — пишут в комментариях. Чаще модных луков в блоге Нюши появляются семейные фото и видео с маленькой дочерью Симбой. О том, как звезда забавляется с малышкой, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

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