Певица Нюша блеснула в брутальном кожаном пальто и произвела фурор

Нюша опубликовала фото в своем Instagram, на котором позирует в дерзком пальто из черной кожи с широким английским воротником, эффектным поясом и металлической фурнитурой. Яркая деталь не терпит конкуренции, потому и в образе удачно зарифмована с лаконичной базой. Волосы звезды собранны в гладкий высокий хвост, а мейкап с кошачьими стрелками и нюдовой помадой добавляют образу чувственности и соблазнительности.

Фото певица произвело фурор в Сети: поклонники буквально осыпали любимую певицу комплиментами. «Миссис Смит», «»Красивая, тебе идет черный», «Бонд, Джеймс Бонд», «Богиня!», «Нюша, ты стильная девушка», «Крутой стиль!» — пишут в комментариях. Чаще модных луков в блоге Нюши появляются семейные фото и видео с маленькой дочерью Симбой. О том, как звезда забавляется с малышкой, читайте на Passion.ru.