Роза Сябитова в ужасе от знакомства с Моргенштерном

Недавно Моргенштрен стал гостем шоу «Давай поженимся!». Ведущая Первого канала рассказала, что она впервые увидела и услышала что-то о нем именно на съемках. Роза Сябитова раскритиковала модного артиста и подчеркнула, что музыкант переплюнул всех фриков из светской тусовки.

«На площадке он вел себя вызывающе и странно. Он поет, не попадает в ноты, не знает слов — почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья», — высказалась знаменитая сваха.