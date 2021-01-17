Роза Сябитова в ужасе от знакомства с Моргенштерном
Фото: @syabitova_roza/ Instagram
Недавно Моргенштрен стал гостем шоу «Давай поженимся!». Ведущая Первого канала рассказала, что она впервые увидела и услышала что-то о нем именно на съемках. Роза Сябитова раскритиковала модного артиста и подчеркнула, что музыкант переплюнул всех фриков из светской тусовки.
«На площадке он вел себя вызывающе и странно. Он поет, не попадает в ноты, не знает слов — почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья», — высказалась знаменитая сваха.
Кроме того, телеведущая отметила, что Алишер очень необразованный и глупый молодой человек. Он вызвал у нее негативные эмоции: грусть, жалость и отторжение: «Ни образования, ни вкуса». По мнению Розы, Моргенштерна испортили деньги и теперь он представляет собой плачевное зрелище: «Ужас, летящий в ночи».
А вам нравится творчество Моргенштерна? Что думаете по этому поводу? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @syabitova_roza / Instagram
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