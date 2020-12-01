Сябитова раскритиковала женщин за браки с ровесниками их сыновей

По мнению телесвахи, в современном мире браки с большой разницей в возрасте перестали быть исключением. Нередки случаи, когда женщины среднего и пожилого возраста встречаются с мужчинами намного младше. Сябитова резко осудила такие пары.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно», — заявила она. По мнению телеведущей, в таких союзах женщины зачастую получают только сексуальное удовольствие.