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Сябитова раскритиковала женщин за браки с ровесниками их сыновей

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Фото: instagram.com/syabitova_roza

Соведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала женщин, которые живут с молодыми мужчинами, свое мнение она выразила в Instagram.

По мнению телесвахи, в современном мире браки с большой разницей в возрасте перестали быть исключением. Нередки случаи, когда женщины среднего и пожилого возраста встречаются с мужчинами намного младше. Сябитова резко осудила такие пары.

«Не хочу показаться ханжой, сказав, что мне не нравятся молодые мужчины, но мои внутренние установки считают, что это неправильно», — заявила она. По мнению телеведущей, в таких союзах женщины зачастую получают только сексуальное удовольствие.

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Фото: instagram.com/syabitova_roza

Сябитова считает, что связь с молодым поклонником положительно сказывается на внешности женщины: зачастую представительницы слабого пола выглядят отлично. Они здоровы, умны, активны, сексуальны и с ними интересно. К тому же их возлюбленные считают связь с женщиной старшего возраста большой удачей.

«Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына, и получать от него только сексуальное удовольствие, — уточнила Сябитова. — Может, я не права и не заметила, как изменился мир?».

Фото: Instagram/@syabitova_roza

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