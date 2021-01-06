«Лежу сутками в постели»: Сябитова рассказала об «уникальном свойстве» своего организма
Фото: instagram.com/syabitova_roza
По словам свахи, она неважно себя чувствует. «У меня есть уникальное свойство, когда у моего организма нет сил, и ему нужен полноценный отдых, он буквально укладывает меня в постель. По-другому со мной не договориться. Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться и делаю всегда одно и то же: выключаю телефон и лежу сутками в постели. Для меня наступает сезон эфирного и физического молчания. Сколько времени продлится мой "отдых", я не знаю. Пока болею», — написала она. Подписчики поддержали Сябитову.
«Ваш организм самый умненький! Раз такое решение выбрал и правильно, что не сопротивляетесь», — уточнили они. «Сон — самое хорошее лекарство», — рекомендовали ей. «Поправляйтесь, вирус коварный», — напомнили свахе о необходимости поддерживать иммунитет в пандемию.
«Знаем, знаем. Водолейское настроение», — сочли подписчики. «Значит, Роза, вы с организмом на одной волне», — добавили в комментариях.
Ранее Сябитова раскритиковала женщин за браки с ровесниками их сыновей. По мнению телесвахи, в современном мире браки с большой разницей в возрасте перестали быть исключением. Нередки случаи, когда женщины среднего и пожилого возраста встречаются с мужчинами намного младше. Сябитова резко осудила такие пары.
Фото: Instagram/@syabitova_roza
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