«Лежу сутками в постели»: Сябитова рассказала об «уникальном свойстве» своего организма

По словам свахи, она неважно себя чувствует. «У меня есть уникальное свойство, когда у моего организма нет сил, и ему нужен полноценный отдых, он буквально укладывает меня в постель. По-другому со мной не договориться. Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться и делаю всегда одно и то же: выключаю телефон и лежу сутками в постели. Для меня наступает сезон эфирного и физического молчания. Сколько времени продлится мой "отдых", я не знаю. Пока болею», — написала она. Подписчики поддержали Сябитову.