Роза Сябитова поведала о тайном смысле подарков

«Если вам подарили предмет для общего пользования, я имею ввиду то, чем он (даритель) захочет сам в будущем попользоваться, то стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас. Если, очередной подарок пополняет коллекцию канцелярского боекомплекта, то вероятнее всего ваш любимый – «деловой человек», склонный к тотальной экономии. Его девиз: «Любая вещь должна приносить пользу». Если вы с постоянной периодичностью получаете: парфюм, носки и туалетные принадлежности, или цветы, мягкие игрушки и шоколадки, то данный даритель явно не обладает большой фантазией, и похоже покупает то, что «под рукой», а леность, главная черта его характера», — поделилась с подписчиками ведущая «Давай поженимся!».

А какие вы любите дарить подарки своим близким? Делитесь своими ответами в комментариях!