Роскошное платье Louis Vuitton и море цветов: звезда «Игры престолов» Софи Тернер показала фото со второй свадьбы

23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас тайно поженились в мае в Лас-Вегасе. Церемония была скромной и с самыми близкими друзьями. Для первой свадьбы невеста выбрала белый брючный костюм, фата дополнила образ.
Но Тернер мечтала устроить непременно большую пышную свадьбу с белым платьем и множеством гостей.
Желание Софи исполнилось: вторая пышная свадьба прошла в конце июня во Франции. Однако фото с торжества появились только сейчас. Звезда «Игры престолов» опубликовала снимок в Instagram. На нем счастливая невеста в эксклюзивном платье от Louis Vuitton и радостный жених в смокинге и обуви от Berluti идут среди гостей. На фото море улыбок, цветов и воздушных шаров. «Мистер и миссис Джонас», - подписала Софи Тернер фотографию.
Актриса давно знала, каким должно быть ее подвенечное платье: с пышной струящейся юбкой и кружевами. Снимок с последней примерки платья мечты опубликовал художественный руководитель женских коллекций Louis Vuitton Николя Гескьер и подписал его «Абсолютная красота».
Накануне свадьбы прошел репетиционный ужин, на который Софи прибыла в красном наряде, а все гости – в белых одеждах. Мероприятие прошло в отеле La Mirande в Авиньоне.
Фото: Getty Images
Джо стал последним из братьев Джонасов, кто связал себя узами брака. 26-летний Николас Джонас женат на актрисе Приянке Чопре, а 31-летний Кевин Джонас уже 10 лет счастлив в браке с парикмахером Даниэль Делисе, у них растут двое детей.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!