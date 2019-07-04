Роскошное платье Louis Vuitton и море цветов: звезда «Игры престолов» Софи Тернер показала фото со второй свадьбы

Но Тернер мечтала устроить непременно большую пышную свадьбу с белым платьем и множеством гостей.

Желание Софи исполнилось: вторая пышная свадьба прошла в конце июня во Франции. Однако фото с торжества появились только сейчас. Звезда «Игры престолов» опубликовала снимок в Instagram. На нем счастливая невеста в эксклюзивном платье от Louis Vuitton и радостный жених в смокинге и обуви от Berluti идут среди гостей. На фото море улыбок, цветов и воздушных шаров. «Мистер и миссис Джонас», - подписала Софи Тернер фотографию.