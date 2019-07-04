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Роскошное платье Louis Vuitton и море цветов: звезда «Игры престолов» Софи Тернер показала фото со второй свадьбы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Софи Тернер

Фото: Instagram
Актриса устроила пышное торжество во Франции.

23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний музыкант Джо Джонас тайно поженились в мае в Лас-Вегасе. Церемония была скромной и с самыми близкими друзьями. Для первой свадьбы невеста выбрала белый брючный костюм, фата дополнила образ.

История любви Софи и Джо

Но Тернер мечтала устроить непременно большую пышную свадьбу с белым платьем и множеством гостей.

Желание Софи исполнилось: вторая пышная свадьба прошла в конце июня во Франции. Однако фото с торжества появились только сейчас. Звезда «Игры престолов» опубликовала снимок в Instagram. На нем счастливая невеста в эксклюзивном платье от Louis Vuitton и радостный жених в смокинге и обуви от Berluti идут среди гостей. На фото море улыбок, цветов и воздушных шаров. «Мистер и миссис Джонас», - подписала Софи Тернер фотографию.

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Mr and Mrs Jonas

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Актриса давно знала, каким должно быть ее подвенечное платье: с пышной струящейся юбкой и кружевами. Снимок с последней примерки платья мечты опубликовал художественный руководитель женских коллекций Louis Vuitton Николя Гескьер и подписал его «Абсолютная красота».

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Absolut beauty @sophiet

Публикация от 🆖 (@nicolasghesquiere)

Накануне свадьбы прошел репетиционный ужин, на который Софи прибыла в красном наряде, а все гости – в белых одеждах. Мероприятие прошло в отеле La Mirande в Авиньоне.

Софи приехала на репетиционный свадебный ужин

Фото: Getty Images

Джо стал последним из братьев Джонасов, кто связал себя узами брака. 26-летний Николас Джонас женат на актрисе Приянке Чопре, а 31-летний Кевин Джонас уже 10 лет счастлив в браке с парикмахером Даниэль Делисе, у них растут двое детей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight

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