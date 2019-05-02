Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса. Друг новобрачных, музыкант Diplo, опубликовал видео с тайной свадьбы, прошедшей в Лас-Вегасе после окончания церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards.
Невеста выбрала белый шелковый комплект из топа асимметричного кроя и свободных брюк, который дополнила фатой. Жених шел к алтарю в сером классическом костюме. В роли пастора выступил «Элвис Пресли».
Как отмечает портал Entertainment Weekly, новоиспеченные супруги заранее получили свадебную лицензию. Напомним, о помолвке Софи Тернер и Джо Джонаса стало известно в октябре 2017 года, когда пара показала в Instagram помолвочные кольца.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Wes Eddy, Panoramic, Sonia Moscowitz, ImagePressAgence/face to face, HBO, Birdie Thompson/Globallookpress
Видео: Instagram
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