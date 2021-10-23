«Роли нужно зарабатывать»: Олеся Судзиловская пожаловалась на домогательства режиссеров
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Фото: East News Russia
Звезда «Домашнего ареста» Олеся Судзиловская призналась, что в своей карьере не раз сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров, причем как в театре, так и в кино. 47-летняя актриса уточнила, что по большей части эти случаи происходили в первые годы ее работы.
«Был в моей биографии театральный режиссер, который увещевал меня, что роли в театре нужно «зарабатывать». Я, хлопая ресницами, соглашалась и готова была трудиться на репетициях без сна и отдыха. Режиссер тяжело вздыхал — что ж ты такая глупая, никак не поймешь», — поделилась Олеся Судзиловская в интервью журналу MAXIM. К счастью для артистки, дальше настаивать на близости режиссер не стал.
Однако этот коллега по сцене оказался не единственным, кому не претило делать подобные намеки. От другого режиссера, также театрального, актрисе буквально пришлось убегать. Тот попытался добиться от нее согласия силой в одном из помещений театра.
«Мы бежали из Дома актера от режиссера, который предлагал особые репетиции во внеурочное время. А один раз я лишилась в кино голоса, потому что не стала «дружить» с режиссером, и меня озвучила другая актриса», — рассказала Олеся Судзиловская.
Отметим, что не все звезды поддерживают тех, кто решается говорить о пережитых домогательствах спустя годы. С критикой в их адрес недавно выступила Татьяна Буланова. Певице ответила актриса Елена Проклова, сама пережившая насилие в юном возрасте.
Фото и видео: @olesya_sudzilovskaya/Instagram; East News