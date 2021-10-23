«Роли нужно зарабатывать»: Олеся Судзиловская пожаловалась на домогательства режиссеров

Звезда «Домашнего ареста» Олеся Судзиловская призналась, что в своей карьере не раз сталкивалась с домогательствами со стороны режиссеров, причем как в театре, так и в кино. 47-летняя актриса уточнила, что по большей части эти случаи происходили в первые годы ее работы.

«Был в моей биографии театральный режиссер, который увещевал меня, что роли в театре нужно «зарабатывать». Я, хлопая ресницами, соглашалась и готова была трудиться на репетициях без сна и отдыха. Режиссер тяжело вздыхал — что ж ты такая глупая, никак не поймешь», — поделилась Олеся Судзиловская в интервью журналу MAXIM. К счастью для артистки, дальше настаивать на близости режиссер не стал.