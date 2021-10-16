«Нехорошо и недобро»: Проклова ответила Булановой, пристыдившей жертв харассмента

Актриса Елена Проклова отреагировала на жесткое высказывание певицы Татьяны Булановой о жертвах харрасмента. Ранее та назвала их «проститутками» и заявила, что рассказывать о подобном «стыдно». Подобные истории Буланова приравняла к признанию в том, что карьера или ее этап делались «через постель».

Прокловой не понравилось то, что Буланова приравняла жертв домогательств к тем, кто осознанно делает выбор в пользу связи с человеком, способным повлиять на развитие карьеры.