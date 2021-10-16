«Нехорошо и недобро»: Проклова ответила Булановой, пристыдившей жертв харассмента
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Фото: East News Russia
Актриса Елена Проклова отреагировала на жесткое высказывание певицы Татьяны Булановой о жертвах харрасмента. Ранее та назвала их «проститутками» и заявила, что рассказывать о подобном «стыдно». Подобные истории Буланова приравняла к признанию в том, что карьера или ее этап делались «через постель».
Прокловой не понравилось то, что Буланова приравняла жертв домогательств к тем, кто осознанно делает выбор в пользу связи с человеком, способным повлиять на развитие карьеры.
«Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу, и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной красной. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — прокомментировала Елена Проклова для издания «Газета.Ru».
Сама Елена Проклова ранее призналась, что стала жертвой домогательств известного человека еще в подростковом возрасте.
Фото и видео: @buslya/Instagram; East News; Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press