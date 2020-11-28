«Роковая звезда»: Настя Каменских снялась в ослепительном образе

Стилисты сделали звезде шикарную укладку: они придали ее волнистым волосам объема и оставили их распущенными. В качестве дополнения к наряду наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор» выбрала акцентные аксессуары: пальцы селебрити украсили изящные кольца, а в ушах у нее сияли роскошные серьги.

Тренер юбилейного сезона «Голос Украины» получила восторженные отзывы от своей аудитории.

«Боже, эти кудряшки у меня ассоциируются только с тобой. Настоящая красотка», «Вааау, ты шикарная», «Очень крутая серия снимков», «Стильная! Прическа, образ очень дерзкий, космический», «Шикарная», «Замечательная! Очень яркая и великолепная», «Фантастическая! От вас идет истинная энергия страсти», «Голливудская звезда», «Очень красивые фотографии», «Роковая звезда»,— прокомментировали фанаты.