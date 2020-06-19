Заметно постройневшая Настя Каменских рассказала, как сделать красивое тело за 15 минут в день
Фото: Instagram Насти Каменских
Подписчики блога Насти Каменских заметили: певица постройнела за последнее время. Ее секрет — в питании и спорте. Причем заниматься артистка рекомендует с утра и натощак: «Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг».
После легкой разминки Каменских рекомендует следующие упражнения:
1️⃣ Планка стоя на локтях. Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд. Это упражнение творит чудеса!
2️⃣ Отжимания с широким разведением рук. Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз.
3️⃣ Приседание у стены Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бедер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд. Для начала сделайте 2 подхода по 5 раз.
«Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться», — подчеркнула она.
Фото и видео: Instagram/@kamenskux
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