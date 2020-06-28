«У меня было три часа, чтобы собраться»: Каменских раскрыла подробности тайной свадьбы с Потапом

Артистка призналась, что пышные торжества в 2019 году были исключительно ее прихотью, поэтому у каждого из супругов была своя свадьба, в том стиле, который они выбрали сами.

«Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе. ⠀ Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе😊 Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием❤️», - поделилась Анастасия.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

«Потап и Настя» — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских.. Автором текстов и музыки почти всегда выступает сам Алексей. За свою творческую карьеру артисты выпустили большое количество хитов, среди которых «На районе», «Чумачечая весна», «Все пучком», «Не пара» и другие. Поклонники много лет подозревали, что между участниками дуэта есть любовные отношения. Пара не комментировала эти слухи, но в 2019 году артисты объявили о свадьбе.