«У меня было три часа, чтобы собраться»: Каменских раскрыла подробности тайной свадьбы с Потапом
Фото: Instagram/ @lkamenskux
Поклонники творческого дуэта Потапа и Насти Каменских всегда подозревали - между артистами что-то есть. Ну не могут два человека так гармонично смотреться вместе и долгие годы работать бок о бок почти без каких-либо разногласий. Чутье не обмануло фанатов: в 2019 году пара призналась в отношениях и сыграла свадьбу. Пышные торжества прошли в Киеве, но, оказалось, это не единственная церемония бракосочетания, которая была у артистов. В своем Инстаграм Настя призналась: пара женилась дважды, и первый раз случился тремя годами ранее, когда артисты отдыхали в Лас-Вегасе.
«Он просто пришел и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце😌», - призналась певица под фотографиями с церемонии в Вегасе.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Артистка призналась, что пышные торжества в 2019 году были исключительно ее прихотью, поэтому у каждого из супругов была своя свадьба, в том стиле, который они выбрали сами.
«Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе. ⠀ Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе😊 Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием❤️», - поделилась Анастасия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Потап и Настя» — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских.. Автором текстов и музыки почти всегда выступает сам Алексей. За свою творческую карьеру артисты выпустили большое количество хитов, среди которых «На районе», «Чумачечая весна», «Все пучком», «Не пара» и другие. Поклонники много лет подозревали, что между участниками дуэта есть любовные отношения. Пара не комментировала эти слухи, но в 2019 году артисты объявили о свадьбе.
Фото и видео: Instagram
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