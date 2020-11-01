«Роковая красотка!»: Надежда Сысоева в ярко-красном платье покорила фанатов

Вечеринка оказалась тематической. Именинник Евгений Бороденко хотел сделать праздник незабываемым и оригинальным, поэтому все гости мероприятия должны были одеться в стиле «Рэтчед» — это американский драматический телесериал, созданный на основе романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

Надежда подошла к выбору образа ответственно.

Она остановилась на безукоризненно стильный варианте в духе 40-х годов. Девушка надела облегающее красное платье длины миди, а на плечи накинула шкуру из лисьего меха. Одна из самых красивых участниц Comedy Woman сделала яркий макияж с акцентом на алые матовые губы и ретро-прическу.