«Роковая красотка!»: Надежда Сысоева в ярко-красном платье покорила фанатов
Фото: @inadenkа / Instagram
Вечеринка оказалась тематической. Именинник Евгений Бороденко хотел сделать праздник незабываемым и оригинальным, поэтому все гости мероприятия должны были одеться в стиле «Рэтчед» — это американский драматический телесериал, созданный на основе романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Надежда подошла к выбору образа ответственно.
Она остановилась на безукоризненно стильный варианте в духе 40-х годов. Девушка надела облегающее красное платье длины миди, а на плечи накинула шкуру из лисьего меха. Одна из самых красивых участниц Comedy Woman сделала яркий макияж с акцентом на алые матовые губы и ретро-прическу.
Поклонники пришли в восторг от экстравагантного внешнего вида любимой артистки.
«Богиня!», «Вы необыкновенная в таком образе», «Просто шик!», «Ух ты, какая мадам», «Шикарная», «Грациозная Наденька», «Просто шик», «Очень красивая», «Вы очаровательны! Идеал красоты!», «Надежда Олеговна, вы крутая», — написали подписчики.
А вам понравился образ Надежды Сысоевой? Как бы вы нарядились на такую вечеринку? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @inadenka / Instagram
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