Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева блеснула бесконечными ногами в мини-платье
Фото: Instagram @inadenka
Надежда поделилась отличным настроением с фолловерами и рассказала о своем источнике вдохновения. «Доброе утро, Москва. Хочу жить выше, чтобы просыпаться и видеть твою мощь каждый день… не знаю почему-то такая картинка меня сильно вдохновляет и стимулирует!» — прокомментировала новый пост Сысоева. На снимке артистка позирует, наслаждаясь лучами утреннего солнца. На ней — лишь миниатюрное открытое платье из легкой ткани белого цвета, на контрасте с которым играет броский растительный принт. Длина мини представила стройные ноги звезды во всей красе. На фото Сысоева выглядит максимально естественно: волосы распущены и слегка завиты, мейкап отсутствует.
На контрасте с яркими сценическими образами, нежные фото артистки вызвали восхищение у поклонников: «Классная Наденька», «Красота!» — пишут в комментариях. Ранее мы рассказывали об одном из экспериментов звезды в модной съемке, в которой на Надежде были лишь кожаные ботфорты и жокейский шлем. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Надежды Сысоевой
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