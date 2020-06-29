Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева блеснула бесконечными ногами в мини-платье

Надежда поделилась отличным настроением с фолловерами и рассказала о своем источнике вдохновения. «Доброе утро, Москва. Хочу жить выше, чтобы просыпаться и видеть твою мощь каждый день… не знаю почему-то такая картинка меня сильно вдохновляет и стимулирует!» — прокомментировала новый пост Сысоева. На снимке артистка позирует, наслаждаясь лучами утреннего солнца. На ней — лишь миниатюрное открытое платье из легкой ткани белого цвета, на контрасте с которым играет броский растительный принт. Длина мини представила стройные ноги звезды во всей красе. На фото Сысоева выглядит максимально естественно: волосы распущены и слегка завиты, мейкап отсутствует.