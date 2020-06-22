Smokey-eyes и высокие ботфорты: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась чувственным фото

Поклонники не могли пройти мимо такой красоты и осыпали свою любимицу множеством комплиментов, оценив и задумку, и воплощение, и чувственность Сысоевой: «Огонь!!! Да что там огонь? ПОЖАР!!!», «Звездочка наша», «Сексуальна», «Ты прекрасна, спору нет...», «Надя,обожаю!!! Красотка и очень милая девушка!!!», «Вы космос!», «Хочу себе такую же фотосессию».

Фото: Instagram inadenka

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