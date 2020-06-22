Smokey-eyes и высокие ботфорты: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась чувственным фото
Фото: Instagram inadenka
Надежда Сысоева, которую многие запомнили как «ту самую худенькую из Comedy Woman», не устает удивлять своих подписчиков, представая перед ними в совершенно разных амплуа: то она простая девчонка с соседнего двора без грамма макияжа, то роскошная роковая женщина с красными губами и хищным взглядом.
На сей раз звезда популярного шоу в своем микроблоге в соцсети Instagram поделилась снимком с новой фотосессии, во время которой примерила весьма провокационный образ, от которого так и веет чувственностью и сексуальностью. Все в нем продумано до деталей: стильные smokey-eyes в сияющих золотисто-шоколадных оттенках делает взгляд 35-летней знаменитости очень выразительным, на губах – нюдовый блеск, брови идеально уложены, а кожа так и светится изнутри. Длинные золотистые волосы Сысоевой уложены в небрежную укладку с мокрым эффектом. Дополнен образ весьма провокационным полупрозрачным черным корсетом, а на ногах – высокие ботфорты того же цвета. Для снимка звезда приняла весьма пикантную позу, которая отлично вписывается в основную идею фотосессии и подчеркивает миниатюрное телосложение артистки и ее изящные ключицы.
Поклонники не могли пройти мимо такой красоты и осыпали свою любимицу множеством комплиментов, оценив и задумку, и воплощение, и чувственность Сысоевой: «Огонь!!! Да что там огонь? ПОЖАР!!!», «Звездочка наша», «Сексуальна», «Ты прекрасна, спору нет...», «Надя,обожаю!!! Красотка и очень милая девушка!!!», «Вы космос!», «Хочу себе такую же фотосессию».
Фото: Instagram inadenka
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