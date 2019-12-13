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«Роковая красотка»: 51-летняя Ольга Кабо впечатлила поклонников открытыми стройными ногами

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Кабо

Фото: Instagram

Актриса поделилась кадром смелой фотосессии.

Актриса Ольга Кабо поделилась с подписчиками эмоциями от предновогодней суеты. Свой пост Ольга сопроводила необычной смелой фотографией, которая взбудоражила ее подписчиков.

Ольга Кабо и Андрей Руденский в фильме «Бесы»

«Предпраздничная суета! Безумные пробки! Громадные планы! Ничего не успеваю, и голова идет кругом. А точнее, все перевернулось вверх тормашками. Что делать, когда все вверх дном и перевернуто с ног на голову, и дым коромыслом? Кто ощущает себя так же- тот я!», — написала актриса в соцсети.

«Классная фотка, а главное необычная. Вроде смотришь на себя с другого ракурса, а вы еще красивее», «Роковая красотка», «Ольга Игоревна. Это еще что за новости?», «Милашка», «Невероятная Ольга», «Ого! Ольга, ты прекрасна, даже вверх дном!», — похвалили актрису в комментариях.

Совсем недавно поклонники Ольги Кабо усыпали комплиментами ее дочь Татьяну. Подписчики также всегда отмечают идеальный вкус любимой актрисы, ее молодость, красоту и стройность.

Фото: Instagram

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