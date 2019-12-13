«Роковая красотка»: 51-летняя Ольга Кабо впечатлила поклонников открытыми стройными ногами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса Ольга Кабо поделилась с подписчиками эмоциями от предновогодней суеты. Свой пост Ольга сопроводила необычной смелой фотографией, которая взбудоражила ее подписчиков.
«Предпраздничная суета! Безумные пробки! Громадные планы! Ничего не успеваю, и голова идет кругом. А точнее, все перевернулось вверх тормашками. Что делать, когда все вверх дном и перевернуто с ног на голову, и дым коромыслом? Кто ощущает себя так же- тот я!», — написала актриса в соцсети.
«Классная фотка, а главное необычная. Вроде смотришь на себя с другого ракурса, а вы еще красивее», «Роковая красотка», «Ольга Игоревна. Это еще что за новости?», «Милашка», «Невероятная Ольга», «Ого! Ольга, ты прекрасна, даже вверх дном!», — похвалили актрису в комментариях.
Совсем недавно поклонники Ольги Кабо усыпали комплиментами ее дочь Татьяну. Подписчики также всегда отмечают идеальный вкус любимой актрисы, ее молодость, красоту и стройность.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!