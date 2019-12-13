«Роковая красотка»: 51-летняя Ольга Кабо впечатлила поклонников открытыми стройными ногами

«Классная фотка, а главное необычная. Вроде смотришь на себя с другого ракурса, а вы еще красивее», «Роковая красотка», «Ольга Игоревна. Это еще что за новости?», «Милашка», «Невероятная Ольга», «Ого! Ольга, ты прекрасна, даже вверх дном!», — похвалили актрису в комментариях.

Совсем недавно поклонники Ольги Кабо усыпали комплиментами ее дочь Татьяну. Подписчики также всегда отмечают идеальный вкус любимой актрисы, ее молодость, красоту и стройность.