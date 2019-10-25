«Невероятная грация и красота»: в Сети обсуждают фотосессию в пуантах дочери-красавицы Ольги Кабо

В честь знаменательного события Ольга Кабо опубликовала в Instagram фотосессию Татьяны. В ней молодая актриса позировала в пуантах в столичном метро.

«Когда ночь, вокруг никого, и ты в объятиях тишины, можно вдохновенно парить над землей, расправив крылья... В этой свободе, полете над бытом и суетой и есть суть творчества. Танечка, поздравляю тебя! Ты создатель! Ты творец! С премьерой!», — подписала снимки Ольга Кабо.