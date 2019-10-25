«Невероятная грация и красота»: в Сети обсуждают фотосессию в пуантах дочери-красавицы Ольги Кабо
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ольга Кабо поздравила 21-летнюю дочь Татьяну Василишину с первой театральной постановкой. Раньше она снималась только в кино.
«Мы долго к этому шли. Я увидела Таню совершенно иной», — рассказала гордая мать, тоже принимая поздравления с дебютом дочки.
В честь знаменательного события Ольга Кабо опубликовала в Instagram фотосессию Татьяны. В ней молодая актриса позировала в пуантах в столичном метро.
«Когда ночь, вокруг никого, и ты в объятиях тишины, можно вдохновенно парить над землей, расправив крылья... В этой свободе, полете над бытом и суетой и есть суть творчества. Танечка, поздравляю тебя! Ты создатель! Ты творец! С премьерой!», — подписала снимки Ольга Кабо.
«Поздравляю. Танюша — умница и красавица!», «Поздравляю с премьерой. Татьяна очень красивая и трудолюбивая. Меня всегда вдохновляли такие люди», «Какая вы волшебная и красивая, и грациозная», «Невероятная грация и красота», - написали Татьяне в комментариях.
Первая слава пришла к Татьяне в 9 лет, когда она сыграла в фильме «Дюймовочка», за эту роль она получила множество наград.
Напомним, у Ольги Кабо есть еще 7-летний сын Виктор от брака с бизнесменом Николаем Разгуляевым.
Фото и видео: Instagram, Starface
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