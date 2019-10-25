passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Невероятная грация и красота»: в Сети обсуждают фотосессию в пуантах дочери-красавицы Ольги Кабо

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Две актрисы: Ольга Кабо и Татьяна Василишина

Фото: Instagram

Девушка тоже стала актрисой.

Ольга Кабо поздравила 21-летнюю дочь Татьяну Василишину с первой театральной постановкой. Раньше она снималась только в кино.

«Мы долго к этому шли. Я увидела Таню совершенно иной», — рассказала гордая мать, тоже принимая поздравления с дебютом дочки.

В честь знаменательного события Ольга Кабо опубликовала в Instagram фотосессию Татьяны. В ней молодая актриса позировала в пуантах в столичном метро.

«Когда ночь, вокруг никого, и ты в объятиях тишины, можно вдохновенно парить над землей, расправив крылья... В этой свободе, полете над бытом и суетой и есть суть творчества. Танечка, поздравляю тебя! Ты создатель! Ты творец! С премьерой!», — подписала снимки Ольга Кабо.

«Поздравляю. Танюша — умница и красавица!», «Поздравляю с премьерой. Татьяна очень красивая и трудолюбивая. Меня всегда вдохновляли такие люди», «Какая вы волшебная и красивая, и грациозная», «Невероятная грация и красота», - написали Татьяне в комментариях.

Первая слава пришла к Татьяне в 9 лет, когда она сыграла в фильме «Дюймовочка», за эту роль она получила множество наград.

Напомним, у Ольги Кабо есть еще 7-летний сын Виктор от брака с бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Фото и видео: Instagram, Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!